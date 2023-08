BASKETBALL – Les Comores visent le dernier carré

Ayant hérité de la poule A avec Madagascar et La Réunion, les basketteurs comoriens qui participent à la XIe édition des JIOI de 2023 qui se jouent actuellement à Madagascar, sont prêts à relever un nouveau défi. À l’entrainement mercredi, au Palais des sports de Mahamasina, avec quelques éléments de grand gabarit, quelques éléments adroits au tir, les joueurs comoriens de basketball 5×5 masculins mettent la barre un peu haute et visent au moins d’atteindre le dernier carré. Questionné sur la prochaine confrontation avec Madagas­car, le 30 août, le coach de l’équipe nationale des Comores, Fakri Mohamed, explique: « Ce ne sera pas un match facile contre Madagascar. C’est le pays qui est champion en titre et le pays hôte. Le Palais des sports de Mahamasina sera plein et acquis à sa cause. Pour le moment, nous ne voulons pas nous prononcer avant d’affronter La Réunion, notre premier match. » Fakri Mohamed ajoute: « Nous n’avons pas de joueurs expatriés, mais des joueurs qui évoluent à La Réunion et à Mayotte. Pour nous l’objectif, durant les JIOI de 2023, est d’atteindre le dernier carré », conclut-il. Les Comores ne se sont jamais qualifiées pour une compétition internationale majeure et figurent à la 83e place du classement de la Fédération internationale de basketball amateur (FIBA). L’équipe comorienne réussit, néanmoins, aux JIOI, finissant sur le podium à sept reprises et remportant le titre en 1979. Néanmoins, ils ne passent pas le premier tour de l’édition 2011.