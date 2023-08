ANTSIRABE – Un accident lié à l’alcool fait treize blessés

L’alcool au volant a failli coûter la vie aux passagers d’un taxi-brousse à Tombontsoa, à Antsirabe, selon l’Agence des transports terrestres locale. Le chauffeur n’a rien.

Aucune perte en vie humaine, mais treize blessés dénombrés et d’énormes dégâts matériels relevés. C’est le bilan d’un accident spectaculaire survenu, jeudi, vers 21 heures, sur la route nationale 7, au niveau de Tombontsoa à Antsirabe. Quelques-unes des victimes ont été hospitalisées pour le suivi de leur état de santé. D’autres ont pu repartir après les premiers soins, d’après leurs proches. Les forces de l’ordre ont rejoint les lieux de l’accident. À leur arrivée, ils ont constaté que les bagages des passagers se sont éparpillés au bord de la chaussée. La brigade de police de la route, saisie de l’enquête, a conclu à une conduite en état d’ivresse, suivie d’un excès de vitesse comme étant à l’origine du drame. Le véhicule travaille pour une coopérative de transport VIP.

Folle course

« Le conducteur était sous l’effet de l’ébriété. Il roulait sans passager en partant d’Antananarivo. En chemin, il a embarqué des clients, ce que les taxis-brousse VIP ne sont jamais autorisés à faire. Touts ces passagers ne sont pas du tout inscrits dans le manifold », assène la gendarmerie du Vakinankaratra qui travaille en collaboration avec l’Agence des transports terrestres (ATT). L’homme au volant a accéléré à tombeau ouvert sur une ligne droite, hors de l’agglomération de Tombontsoa. Pendant sa course folle, il a perdu le contrôle des pédales et s’est subitement déporté. Le véhicule, un beau Volkswagen Crafter, s’est abattu sur son flanc et a glissé sur quelques mètres sur l’asphalte, avant de se redresser dans un canal. Les occupants du taxi-brousse sont tous vivants bien que le choc subi à l’intérieur a été d’une rare violence. Le pronostic vital ne serait pas engagé pour les passagers qui ont été les plus touchés. Le chauffeur a eu, quant à lui, plus de peur que de mal. Il sera frappé d’une mesure forcément sévère de toute façon, comme l’a déjà prévenu la gendarmerie locale. « Malgré les sensibilisations intensifiées et les contrôles multipliés, les accidents de la route n’arrêteront de se produire aussi longtemps que tout chacun ne reprend pas ses esprits », rappelle-t-elle.