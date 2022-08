Toliara – Des tensions créées par la manif des étudiants

Douze personnes ont été cueillies par les forces de l’ordre au campus de Manin­day Toliara. Il y a des étudiants et des non étudiants. Selon le général Nixor Tambala, CIRGN de Toliara, il y a des profiteurs parmi les manifestants «Nous devons réagir face aux risques de troubles et désordre public entraînés par la grève des étudiants. Nous avons ainsi arrêté douze personnes hier dont des étudiants, des lycéens, des tireurs de cyclo-pousse et un gardien. Il y a des individus qui attendent pour profiter du désordre pour faire autre chose et nous ne pouvons pas accepter de tels agissements» a-t-il expliqué.

Dès le matin, nombreux magasins et commerces de Scama et de Tanambao ont fermé par peur de casse. Les manifestants ont prévu de descendre dans la rue et aller du côté du bureau de l’Uni­versité de Toliara aux Coquil­lages Jardin de la Mer. Et les commerçants se trouvant sur cet axe ont préféré ne pas recevoir de clientele. Les étudiants demandent leurs bourses et ont commencé à manifester depuis lundi quand ils ont empêché la tenue des matchs Asief à Maninday. «Nous réclamons nos bourses impayées depuis trois mois, la validation des master et la réhabilitation du bloc 42 et 43, en piteux état depuis la dernière saison des pluies» crient les étudiants.

Retardataires

Réactions Andriamanan­tena Razafiharison, président de l’Université de Toliara répond que la demande d’habilitation des diplômes de master a été accordée depuis le mois de décembre 2021 et que les demandes peuvent être formulées pour les obtenir. «Les étudiants non retardataires ont déjà obtenu leur bourse de réclamation. Ce sont surtout les retardataires qui ne veulent pas suivre les recommandations et ne veulent patienter. Les 7eme,8eme et 9eme mois de bourse sont en cours de préparation comme dans toutes les autres universités du pays» a.t.il souligné.

La préfecture de Toliara a appelé au calme vu que Toliara est la ville hôte de plusieurs évènements à l’instar de l’Asief, des rencontres religieuses et de nombreux vacanciers. Le BNGRC a proposé le début de réhabilitation du bloc 42-43 en donnant des tôles. Le blocs en question pourtant ne nécessitent pas que des tôles.

Ils ont carrément besoin de sérieux lifting car n’ont pas d’eau courante, les dalles d’évacuation bouchées, des portes non sécurisées. Nombreuses autres habitations au campus sont dans un état catastrophique. Des réactions ont fusé depuis lundi et proposent la tenue de rencontres nationales pour solutionner durablement la problématique des bourses d’étudiants afin de ne pas prendre les étudiants en otage.