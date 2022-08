Santé oculaire – Le taux de chirurgie de la cataracte encore faible

Cette couverture chirurgicale de la cataracte est encore limitée aux grandes agglomérations urbaines. La vision du PSNSO a pour objectif d’augmenter les opérations de cataracte jusqu’en 2030.

Selon le plan stratégique national en santé oculaire 2022 jusqu’en 2030, le nombre total d’opérations de la cataracte réalisées en 2019 dans le pays tout entier est de 9 672. Ainsi seulement 10 % de ces cas d’incidents sont opérés annuellement. L’arriéré des cas en attente de chirurgie augmente considérablement, de ce fait. En outre, la couverture chirurgicale est parfois limitée aux zones urbaines tandis que l’accès à la chirurgie de la cataracte pour les habitants des zones rurales est encore faible. « Les statistiques montrent que 10 000 opérations ont été effectuées. Ce qui n’est pas suffisant par rapport aux besoins », indique Le Professeur Léa Raobela, présidente de l’association des ophtalmologues. L’éloignement du centre de traitement par rapport à la localité où vit le patient constitue une barrière non négligeable à l’accès à la chirurgie de la cataracte.

À noter que la cataracte représente la première cause de cécité en Afrique. Selon les statistiques et les études réalisées en Afrique subsaharienne, elle est à l’origine, à elle seule, de la moitié des cas de cécité. Actuellement, les services de chirurgie de la cataracte sont proposés uniquement dans les grandes zones urbaines, et leur coût constitue un obstacle pour la majorité des patients. Vingt-neuf (29) centres d’ophtalmologie publics, privés et confessionnels offrent des chirurgies de la cataracte à coût minime pour les patients démunis, avec la subvention des partenaires techniques et financiers. Il en est de même pour les cas de chirurgies de cataracte pédiatrique effectués au sein du Département d’ophtalmologie du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona Antananarivo.

Plus d’opérations

Le plan stratégique validé en mi-août a pour vision d’augmenter de 372 à 1 000 le taux de chirurgie de la cataracte réalisé d’ici 2030. Un centre de formation a été créé pour l’enseignement de la chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS). Il s’agit de prévoir et de former à grande échelle des futurs spécialistes de la cataracte nécessaires pour réaliser suffisamment d’opérations chirurgicales, afin de réduire le nombre de patients atteints de cataracte en attente de traitement à Madagascar.La phacoémulsification et la chirurgie de la cataracte par petite incision, généralement appuyées par des ONG et des partenaires, existent et sont encore l’apanage de quelques centres spécialisés des grandes villes du pays. Leur couverture géographique reste encore un grand défi pour les régions éloignées et presque tous les districts.