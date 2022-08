Profilait – Le prototype d’un projet de relance

Une nouvelle initiative pour rendre plus performante la production et la consommation des produits laitiers. Si l’Accord de financement avec l’Union européenne d’un montant de 1,4 millions d’euros a été acquis au mois de juin, le lancement du Projet de renforcement et organisation de la filière inclusive lait, Profilait, s’est tenu au mois décembre. « Cette démarche consiste à professionnaliser davantage les principaux acteurs opérant le long de la chaîne de valeur. Il s’agit d’une suite logique de l’Asa lait, déjà soutenu par l’Union européenne. Avec des résultats probants qui ont été ponctués par la multiplication des points de collecte, l’amélioration de la qualité des produits et l’installation des laboratoires de contrôles sanitaires » souligne Mira Rakotondrandria, directrice de Profilait.

« Nous visons l’augmentation du volume de production laitière de qualité pour arriver à imposer le label Vita Malagasy sur le marché. Plusieurs actions seront envisagées pour gagner cette notoriété. Comme l’amélioration génétique des génisses par des saillies via l’insémination artificielle ou naturelle mais avec des procédés sophistiqués. Il y aura aussi l’échographe portatif pour suivre l’évolution de la grossesse afin d’éviter les traditionnelles fouilles rectales. Il sera aussi encouragé la plantation de fourrage sur des vastes terrains. Dans le même ordre d’idée, la plupart des éleveurs s’organisent au sein d’une entreprise familiale avec une à trois têtes. Il est temps de passer et de penser à des exploitations d’envergure » propose Mira Rakotondraria. Profilait cible 1 400 personnes dont 75% des femmes. Pour Miora Rakotondrandria, les « coûts des facteurs de production : engrais, fougères, vaccinations, provendes, reproductions rendent les prix de vente aux consommateurs inaccessibles à leur pouvoir d’achat. Profilait va aussi sensibiliser sur cet aspect. Même des producteurs de lait n’en boivent même pas » a-t-elle constaté. Ils les écoulent sur le marché.