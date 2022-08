Affaire Apollo 21 – Le verdict de la Cour de cassation attendu

Verdict? Les quatre condamnés à une peine privative de liberté dans le cadre de l’affaire Apollo 21 seront fixés sur leur sort ce jour. Sauf changement de programme, la Cour de cassation rendra son verdict sur le pourvoi effectué par leurs avocats.

La date de ce jour, pour le prononcé de la décision de la Cour de cassation a été indiqués à l’issue d’une audience publique, le 22 juillet. Une audience durant laquelle, les avocats de la défense ont plaidé pour «l’annulation du verdict de la Cour criminelle ordinaire, sans renvoi du procès». Pour faire simple, la défense des quatre condamnés veut que la Cour de cassation annule purement et simplement la condamnation de leur client et que ces derniers soient libérés. Pour cela, elle table ses arguments sur des constats de «vices de procédure», durant l’enquête préliminaire et l’instruction.

L’affaire Apollo 21 est l’indicatif du dossier concernant la tentative d’assassinat déjoué, du président de la République et d’autres hautes personnalités étatiques. À l’issue d’un procès d’une dizaine de jours devant la Cour criminelle ordinaire, en décembre, Paul Rafanoharana, un franco-malgache retraité de la gendarmerie française, principal accusé a été condamné à vingt ans de travaux forcés. Son épouse est condamnée à cinq ans de travaux forcés.

Philippe Marc François, ancien officier supérieur de l’armée française et ancien associé de Paul Rafanoharana dans une société dénommée Tsara First et Aina Marie Razafindrakoto, ancien administrateur de cette même entreprise, ont écopé de dix ans de travaux forcés. Après la Cour criminelle ordinaire, ce sera à la Cour de cassation de décider du sort des quatre individus. Le verdict de ce jour pourrait être celui de la dernière chance.