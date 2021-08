Ce n’est pas trop tôt. Le président de la République a reconnu que pour refaire le retard de développement et atteindre les objectifs, il faut s’appuyer sur le secteur privé. Il l’a déclaré devant un parterre d’investisseurs internationaux à Paris. « La porte de Madagascar est grande ouverte » a-t-il déclaré à l’adresse des opérateurs de tous les horizons.

C’est un nouvel appel puisque dans le passé, les dirigeants de l’époque l’ont également fait avec plus ou moins de bonheur. Pourquoi les vrais et grands investisseurs n’étaient jamais venue? Il faut que plusieurs conditions soient réunies pour qu’ils viennent. On ignore si le président de la République leur a promis certaines garanties et assurances toujours est-il que lancer un appel est une chose, réunir ces conditions en est une autre.

Ratsiraka avait conçu le code des investissements, créé la zone franche pour rameuter les investisseurs étrangers. Quelques-uns étaient venus en particulier dans la zone franche où la qualité et le faible coût de la main d’œuvre étaient des conditions déterminantes de leur installation. Des milliers d’emplois étaient créés mais le niveau de salaire est très bas, ne permettant pas aux travailleurs de faire de l’épargne et d’investir pour faire tourner l’économie.

Des conditions favorables sont nécessaires pour appâter les investisseurs. Ce qui n’a jamais été le cas. Le classement d’un pays dans le Doing Business est très important pour les investisseurs. Dans ce domaine, on a toujours figuré en queue de peloton. Le climat des affaires et la sécurité des investissements sont des facteurs primordiaux. Le fait que les groupements économiques figuraient dans la délégation est bon signe et témoigne d’une réelle intention de donner sa place au secteur privé, le grand oublié pendant le confinement.

La stabilité politique est également un facteur décisif dans le choix des investisseurs. Les crises successives ne sont pas de nature à convaincre les investisseurs. Ils préfèrent aller au Mozambique ou à Maurice où la stabilité est une réalité au quotidien. Les coups d’État et les transitions à répétition ne permettent pas aux investissements de s’épanouir. Au contraire, ils risquent de péricliter.

Il ne faut pas oublier que la crédibilité de la justice est une condition indispensable dans la décision des investisseurs. Beaucoup d’efforts restent à faire dans ce domaine. Ambatovy, le seul vrai et grand investisseur d’envergure internationale avec six milliards de dollars investis, perd tous ses procès quel que soit le motif à cause de la corruption. Or, le projet Ambatovy, régi par la loi sur les grandes mines conçue pour attirer les investisseurs de son gabarit, constitue un baromètre pour les investisseurs internationaux. Si Ambatovy marche, ils peuvent venir. Dans le cas contraire, on peut mettre une croix dessus.

D’autres paramètres sont également à considérer ou à revoir comme l’aspect énergie, la capacité portuaire, le pouvoir d’achat. Des efforts sont consentis pour les deux premiers avec la transition vers les énergies renouvelables et l’extension de la capacité du port de Toamasina. Quant au pouvoir d’achat il faut d’abord produire, instituer la bonne gouvernance pour bien gérer l’argent de l’État et répartir équitablement les richesses pour pouvoir espérer une amélioration.

En bref, beaucoup de choses à réunir pour le fameux sésame pour ouvrir le cœur des investisseurs.