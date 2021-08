Rentrée scolaire – Un nouveau programme en vigueur

Le programme scolaire a été réactualisé. Il sera appliqué dans deux cents établissements scolaires publics et privés, à l’année scolaire 2021-2022.

Les élèves apprendront de nouvelles thématiques à l’école, à partir de l’année scolaire 2021-2022. Le contenu du programme scolaire a été réactualisé, en fonction des réalités à Mada­gascar et des recherches pédagogiques. « Certaines thématiques ne sont plus adaptées aux besoins de la société. D’autres nécessitent d’être approfondies », explique le directeur de la Pédagogie au sein du ministère de l’Education nationale, Helikanto Tsimandefitra Rakotovololona, hier.

Ainsi, des nouveaux thèmes seront insérés dans le programme scolaire, d’autres seront supprimés. « Les élèves doivent apprendre le changement climatique, la bioénergie, l’énergie renouvelable, le développement durable. Par ailleurs, il y a des sujets qui ne sont plus appliqués à la vie quotidienne, donc, les approfondir ne sont plus nécessaires », détaille Helikanto Tsimandefitra Rakotovololona.

D’autres changements seront apportés, à partir de cette année scolaire. Désor­mais, la pédagogie sera centrée sur l’apprenant. « En Français, par exemple, les élèves seront libres de s’exprimer, d’appuyer leur opinion, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Pour les matières scientifiques, ils seront dotés de moyens qui leur permettront d’expérimenter les leçons qu’ils apprennent », explique ce directeur de la Pédagogie.

Phase pilote

De nouvelles disciplines seront, également, introduites. À savoir, l’Art dans les classes primaires, l’Éducation à la citoyenneté, de la classe de T1 jusqu’en Terminale, les Sciences économiques et sociales (SES) et les Technologies de l’Informa­tion et de la communication pour l’enseignement (TIC-E) dans les lycées. Les élèves apprendront aussi, sur le monde du travail.

Ce changement vient à point nommé. La dernière réactualisation du programme scolaire date de 1996. « Notre programme scolaire n’est plus d’actualité. Il doit suivre les évolutions », indique le proviseur d’un lycée à Antananarivo, qui félicite cette réforme.

Ce nouveau programme entrera en phase pilote, cette année, pour les classes de T1, de T4, de T7 et dans les lycées. Il sera appliqué dans deux cent seize établissements scolaires publics et privés de dix-huit régions. Avant sa mise en œuvre effective, prévue au mois d’octobre, un comité scientifique validera le contenu du nouveau programme scolaire. Le nouveau programme scolaire sera généralisé, d’ici quatre ans, dans les écoles primaires et dans les collèges.