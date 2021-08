Développement – Madagascar ouvre ses portes aux investisseurs

La Grande île a mis en avant tous ses atouts économiques durant la Rencontre des entrepreneurs de France. Elle déroule le tapis rouge aux investisseurs.

Notre porte est grande ouverte. C’est en ces mots que Andry Rajoe­lina, président de la Répu­blique, a conclu la rencontre avec le conseil des entreprises de France – Afrique de l’Est du Mouve­ment des entreprises de France (MEDEF), à l’hippodrome de Longchamp, hier.

Durant les deux jours de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), organisée par le MEDEF, la délégation malgache a mouillé le maillot pour séduire le maximum de partenaires et d’investisseurs. Le Président, lui aussi, a donné de sa personne. Pour l’État, l’objectif est simple. Attirer le maximum d’investisseurs privés pour accélérer la concrétisation des Velirano du locataire d’Iavoloha et la marche de la Grande île vers l’émergence et le développement. «

Nous voulons rattraper le retard de développement du pays, mais nous avons besoin du secteur privé pour atteindre nos objectifs. Madagascar est prêt à vous accueillir », déclare ainsi Andry Rajoelina. Le format de la REF, cette année, a permis aux participants de ratisser large dans la quête de partenariats et d’investissements. La REF 2021 s’est voulue être le point de départ d’un réseau économique et commercial francophone.

Surfant sur la vague donc, la délégation malgache a multiplié les rencontres B to B durant l’événement organisé par le MEDEF. Concer­nant les projets étatiques, les conditions d’investissement et le potentiel économique de Madagascar, c’est le président de la République qui a mené les offensives de charmes. Une série de rencontres avec des opérateurs belges, la Confédération des entreprises du Maroc et le conseil des entreprises de France – Afrique de l’Est du MEDEF, s’est déroulée à l’hippodrome Longchamp.

« L’État est là pour faciliter et simplifier les investissements et améliorer le climat des affaires », rassure le locataire d’Iavoloha. Il a exposé différentes formules fiscales selon le volume et la nature des investissements pour envoûter ses interlocuteurs. Des options qui vont du statut d’entreprise franchisée, en passant des avantages fiscaux et des exonérations de taxe sur une certaine période, ou encore, la mise en place de Zone économique spéciale (ZES), ont été présentées.

Hub stratégique

À chaque rencontre, Andry Rajoelina a, par ailleurs, souligné le fait que Mada­gascar est membre de la Com­munauté de développement des États d’Afri­que australe (SADC) et du Marché commun de l’Afrique oriental et austral (COMESA). Des organisations qui font office de zones de libre échange. Après plusieurs années sans avoir eu des retombées palpables de l’adhésion à ces entités régionales, la Grande île compte, visiblement, en faire un atout de charme économique, dorénavant.

« Madagascar est le hub stratégique pour vos affaires », lance ainsi le chef de l’État. Un appel du pied aux entrepreneurs qui souhaitent conquérir le marché africain. Dérouler le tapis rouge aux investisseurs ne signifie, toutefois, pas leur donner carte blanche. L’idée est de créer des emplois par l’implantation d’usines ou de filiales à Madagascar. Il est sera aussi question de transformer sur place des produits d’exportation à forte valeur ajoutée.

Pour convaincre ses interlocuteurs durant la REF, la délégation malgache a systématiquement souligné le fait que la Grande île est un vivier de ressources humaines jeunes, qualifiées. Un rapport qualité-prix largement attractif par rapport aux autres nations africaines et ses voisins dans l’océan Indien. Le secteur des Technologies de l’information et de la communication (TIC), ou encore, de l’industrie textile ont été soulevés en exemple.

Comme l’a indiqué le président de la République, le partenariat public-privé (3P), est fortement encouragé pour concrétiser les projets étatiques pour l’émer­gence du pays. L’indépen­dance alimentaire tout en lançant l’agribusiness, l’industrialisation du pays et le renforcement du secteur énergétique en misant sur l’énergie renouvelable et à un prix accessible à tous ont été parmi les sujets incontournables à l’hippodrome de Longchamp.

L’étendue de son territoire et ses ressources naturelles et les atouts charmes écologiques de Madagascar ont, aussi, été largement mis à contribution dans l’opération séduction durant la REF. Il a, par exemple, été indiqué que la Grande île est toujours à la recherche d’investisseurs pour atteindre son objectif d’avoir cinq cent mille touristes d’ici 2023. Les partenaires sont, également, toujours les bienvenus pour l’édification de la nouvelle Tanamasoandro.

La formule 3P est, également, encouragée dans d’autres projets d’infrastructures étatiques, comme la réhabilitation de route. Pareillement, dans le domaine de l’énergie renouvelable. L’État pose, néanmoins, comme condition un travail bien fait, de qualité, réalisé rapidement et a un coût raisonnable.