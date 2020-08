Vatsy tsinjo – Réclamation des habitants d’Andrefan’Ambohijanahary

Longue file d’attente devant le bureau du fokontany d’Andrefan’Ambohijanahary, hier. Plusieurs personnes se mettaient à la queue pour faire une réclamation sur la liste des bénéficiaires du VatsyTsinjo, affichée depuis hier. Elles ne sont pas inscrites dans cette liste. « Je n’ai bénéficié d’aucune aide de l’Etat, depuis le début de cette épidémie, alors que je suis sans emploi, j’ai été renvoyée de mon lieu de travail, il y a plusieurs années. Je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille, à cause de ma maladie. Je viens de sortir de l’hôpital, là. Je pense que je dois faire partie des bénéficiaires. Pourquoi ils sont venus chez nous pour nous poser plusieurs questions, sinon ? », s’interroge Mbola Randrianarijaona, un père de famille qui habite à Andrefan’Ambohijanahary. Quelques personnes affirment que des personnes qui ont déjà touché les 100 000 ariary, sont encore inscrites dans cette liste.

Les consignes des responsables du ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement qui ont assuré le recensement dans ce fokontany et qui ont établi la liste des bénéficiaires, sont claires : seules les personnes non inscrites dans la liste et qui n’ont pas bénéficié du Vatsy tsinjo I et du Tosikafameno, peuvent faire une réclamation. Mais dans la file d’attente, quelques individus avouent qu’ils ont déjà été bénéficiaires du Vatsytsinjo I. « Il ne nous reste plus rien de cette aide. Mon mari ne travaille pas, c’est moi qui travaille à la maison, mais ce que je gagne ne nous permet pas de manger à notre faim. On a vraiment besoin de ces vivres ! », insiste Mireille Razafimalala, une mère de famille.

Un responsable au sein du district de Tanà IV souligne que ces réclamations seront prises en compte. « Il faut juste vérifier que la personne est inscrite dans le fokontany et qu’elle n’a jamais bénéficié d’aide ». La distribution du Vatsytsinjo dans ce fokontany attendrait encore la retouche de la liste, suivant les réclamations.