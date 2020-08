Trop d’interventions extérieures divisent les Betsimisaraka

Ratsimilaho, fils d’un pirate anglais nommé « Tam », Thomas White de son vrai nom, n’a que 18 ans lorsqu’il décide de délivrer son pays, le Betsimisaraka du Nord, de l’oppression du tyran étranger, le chef du Sud, Ramananao. « Il assembla dans les provinces du Nord un grand Kabary et communiqua aux chefs réunis, ses généreux desseins », écrit Barthélémy Huet de Frober ville dans son « Grand dictionnaire sur Madagascar ».

Ce dernier revient sur les paroles de Ratsimilaho: « J’ai porté des paroles de paix à Ramananao et je n’ai point été écouté. J’ai été menacé et j’ai fui parce que je n’ai pas trouvé chez nos compatriotes du Sud, abrutis par la servitude, l’assistance sur laquelle j’avais le droit de compter. J’ai dû chercher plus loin des amis et des alliés, et je suis venu parmi vous. »

Les chefs qui veulent se soustraire à la domination des Tsikoa ou Tsitambala, délibèrent pendant toute une journée et acceptent la proposition de Ratsimilaho par un serment : « Nous te jurons ici obéissance, fidélité et un respect inviolable pour ta personne !… » Le serment se fait dans les formes d’usage. L’on apporte les présents de bœufs, de riz et d’esclaves.

Ratsimilaho prend ensuite la parole et après avoir remercié l’assemblée de la dignité qu’elle lui confère, il envoie les chefs convaincre ceux qui refusent de le rejoindre. Il assure également que « si l’ennemi commun n’est pas détruit, nous le forcerons néanmoins à rnetrer dans sa province et à nous rendre notre ancienne indépendance ».

C’est ainsi que le Zana-Malata (mulâtre) arrive à réunir tous les Betsimisaraka du Nord et du Sud et à établir sa domination sur la « féodalité turbulente » des Filohabe en arborant le nom de Ramaro­manompo (lire précédente Note).

Après sa mort, l’anarchie règne dans le pays des Betsi­- misaraka. L’influence des pirates se prolonge par l’action de leurs descendants, les Zana-Malata. Ils emmènent dans les Comores, des flottes de piroguiers et de guerriers betsimisaraka- « navigateurs émérites »-, tous ceux de la côte jusqu’à Vohémar. Des expéditions « qui fournissaient essentiellement des esclaves » (Histoire de Madagascar, 1967)

Elles atteignent parfois la côte orientale de l’Afrique. L’audace de ces pillards avides de butin, n’a pas de bornes. De même, la côte orientale de Madagascar est menacée jusqu’à l’époque de Radama Ier. La descendance de Ramaromanompo sombre dans cette anarchie « où l’aven ture Benyowski ne fut qu’une imposture parmi tant d’autres ».

Iavy, successeur de Zanahary, ne peut empêcher l’installation des commerçants français, soutenus par la présence de bâtiments de guerre. Le mécontentement des Betsimisaraka se traduit par l’assassinat de plusieurs princes, dont le père de Iavy, Zanahary, et sont fils, Zakavola.

L’anarchie, entretenue et exploitée par les traitants, leur permet de contrôler les ports en permanence. Les Français Dumaine puis Sylvain Roux accèdent ainsi à une sorte de consulat car ils sont soutenus, de manière officielle, par les gouvernements de Bourbon et de l’Ile de France (Maurice). Toamasina devient le principal centre de la traite au début du XIXe siècle. L’interprète de Sylvain Roux, le métis Jean René, soutenu par son ancien patron, usurpe le pouvoir des Zana-Malata et devient après 1810, le Mpanjakamena de Toamasina.

Ainsi, après avoir arrêté les razzias des princes Sakalava et des peuples de l’Ouest, les Betsimisaraka devenus à leur tour pourvoyeurs d’esclaves, n’échappent pas aux méfaits de la traite, écrivent les auteurs du livre d’ Histoire de Madagascar de 1967. Les groupes de l’arrière pays, les Ambanivolo en particulier, s’ils sont victimes et souvent tributaires, profitent parfois de leur éloignement de la côte. La forêt de la falaise orientale protège de nombreux fugitifs.

Les Antavaratra, qui ont vaincu les Tsitambala et les Anatsimo, sont eux-mêmes les victimes des traitants après la mort de Ramaro­manompo. Malgré ce prince exceptionnel, malgré la communauté de langue et de coutumes qui favorise le rassemblement de leurs groupes, « les Betsimisaraka, victimes des interventions extérieures, étaient finalement restés très divisés ».