Justice – Des faux jugements mis à nu

Les délits de faux et usage de faux sont réprimés par la loi. Après vérification des décisions rendues par les juges, des dossiers falsifiés ont été découverts.

Tous les moyens sont bons, pour les escrocs, pour tromper la Justice en utilisant des faux jugements dans des affaires jugées au tribunal. « De faux et d’usage des faux ont été découverts après la vérification sur les originaux des décisions rendues par les juges », a révélé le greffier en chef du Tribunal de première instance d’Antananarivo, maître Ella Inham Herinatrehana, hier.

Une infraction punie par la loi pénale, le faux et usage de faux dans la décision de la Justice est interdit par le Code pénal. « Ne serait-ce que pour l’année dernière, une trentaine de faux jugements dans le litige foncier et de divorce ont été observés à Anosy. Et le pire c’est que des maires au sein des communes procèdent à la certification du jugement alors qu’ils ne disposent pas de la minute de la décision », ajoute le greffier en chef, maître Ella Inham Herinatrehana.

Le faux jugement pourrait impacter la vie de la partie adverse qui se contente de l’appliquer sans avoir avisé les autorités compétentes. Le cas concerne bien souvent les personnes qui n’osent pas fréquenter le Palais de la Justice par peur ou par ignorance de la procédure.

Partie adverse

Par conséquent, les rabatteurs et les escrocs profitent de la situation. Ces gens malintentionnés sont très doués dans l’élaboration d’un jugement similaire à celui d’un acte authentique délivré par le tribunal.

D’après ce qu’on a appris au tribunal d’Anosy, ces escrocs ont réussi à scanner la signature du greffier en chef dans le faux document. « Les auteurs de cet acte pourraient être des gens ayant des intérêts sur le dossier et qui connaissent sur le bout des doigts le droit », explique le greffier en chef de la Cour d ‘ appel, maître Aimée Raoliasindrahona.

Le traitement de faux jugement est de la compétence du tribunal pénal. L’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement selon l’envergure du cas.