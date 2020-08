Commerce à Toamasina – Difficile reprise des activités

La relance se fait timidement dans la région Atsinanana. Les séquelles économiques du confinement apparaissent au grand dam des petits commerces.

Vide à combler. Malgré la situation de déconfinement de la région Atsinanana, les opérateurs économiques de Toamasina ont du mal à se remettre des mois de suspensions d’activité. Restaurateurs, plagistes, transporteurs urbains et tant d’autres craignent une longue convalescence. Il y a quelques semaines, les commerces de biens «non essentiels», fermés mi-mars ont enfin pu lever leur rideau.

Mais après des mois de confinement, les bijoutiers libraires ou vendeurs de textile ont la gueule de bois. « D’une part, la demande faiblit tant le pouvoir d’achat a été érodé, règles sanitaires limitant le nombre de clients, peur de faire du shopping. De l’autre, les charges des salaires, loyers et stocks s’accumulent. Ces dépenses vont revenir très vite à leur niveau normal sans que les ventes ne suivent » explique Mickael, propriétaire d’un restaurant du centre-ville de la capitale économique du pays.

Ces opérateurs se trouvent en grande difficulté pour poursuivre leur activité et aspirent à un plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants visant à accompagner les professionnels durant la phase sensible de reprise, après la crise sanitaire et la période de confinement due à l’épidémie de Coronavirus.

Indépendant

« Les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants ont été très durement impactés par la crise de covid-19. Le confinement instauré dans le cadre de l’état d’urgence a permis de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Mais les mesures prises ont contraint de nombreux commerçants à fermer leur magasin comme les salons de coiffure ou les commerces non alimentaires. D’autres ont vu leur activité fortement réduite durant la période de confinement, par manque de clients, comme les entreprises de transport de personnes » rajoute un grossiste quincailler du marché populaire de Bazary kely.

Ces opérateurs suggèrent ainsi que les très petites entreprises (TPE) qui ont dû fermer administrativement bénéficieront automatiquement d’une exonération des cotisations et contributions patronales par exemple. Par ailleurs, « une mesure exceptionnelle de réduction des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants devrait être instaurée pour soutenir ces derniers » arguent ces acteurs économiques de Toamasina.

Derrière l’urgence, des mutations structurelles affectent le commerce comme les situations de désertifications du centre-ville et le développement du commerce en ligne. « La crise sanitaire a confirmé la nécessité d’accélérer la numérisation des TPE pour accroître leur résilience. Le numérique a permis à certains commerçants de maintenir une activité pendant le confinement. Il s’agit aussi d’un enjeu structurel à plus long terme pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation et à la concurrence des plateformes de commerce en ligne » explique Anissa, propriétaire d’une boutique de vêtements. Boutique qui est restée ouverte virtuellement durant tout le confinement. Permet­tant ainsi d’assurer un minimum de chiffre d’affaire pour maintenir une demi douzaine d’emplois.