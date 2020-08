Art contemporain – Les résidences artistiques virtuelles en vogue

Une plateforme d’échanges et de rencontres à l’ère du temps, les résidences artistiques virtuelles attisent de plus en plus les artistes contemporains de tous horizons.

Mettant à profit tout ce que le numérique et le domaine virtuel en général ont à proposer, La Teinturerie entame une série de résidence artistique virtuelle qui se distingue souvent par sa portée à l’internationale. L’un de ses derniers appels à projets « Sira » invite les artistes à grimper dans les trous rouillés qui se découvrent dans notre environnement. Avec la rouille comme thème principal donc, le projet invite les artistes de tous horizons à s’asseoir un moment, voir, ressentir, écouter ou à se documenter et à retranscrire leur vision de ce sujet sous la forme d’une œuvre d’art. La résidence qui sera rémunérée se déroulera du 21 septembre au 18 octobre.

Le confinement reste une opportunité exceptionnelle pour tous les artistes de pouvoir valoriser leur créativité. Pour ce faire tous, les moyens sont bons pour exposer ses idées, ainsi que ses inspirations et ce, de diverses manières. Ainsi, malgré les difficultés qui se posent à eux actuellement et les contraintes causées par la pandémie, de nouvelles opportunités voient le jour et comme dans toutes autres secteurs d’activités actuelles, l’art passe aussi par le virtuel.

Innovant et inédit

De diverses plateformes numériques sont aussi privilégiées par les artistes. Outre les réseaux sociaux qui contribuent activement à leur visibilité, des initiatives qui se veulent plus concrètes et fédératrices sortent aussi du lot. Notamment des résidences artistiques virtuelles, qui gardant l’essence même d’une résidence artistique en soi, gagne en envergure et en accessibilité de par la portée même de la toile. « Il nous importe continuellement en tant que promoteurs et acteurs culturels de faire preuve d’innovation pour mieux soutenir nos artistes. La promotion de l’art passe par plusieurs médias et les initiatives comme des résidences artistiques virtuelles aident à pérenniser les activités entreprises par les artistes au cours de l’année » confie Tahiry Ratsimba, responsable au sein de l’association d’artistes, la Teinturerie. L’un des fers de lance de cette nouvelle approche artistique donc, La Teinturerie accompagnée de ses partenaires redoublent d’effort depuis le début de ce confinement pour accompagner le processus de création des artistes nationaux. »