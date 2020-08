Affaire écran plat – Une requête déposée à la HCJ

L’achat de l’écran plat et des matériels informatiques au Centre de commandement opérationnel Covid-19 rebondit. Le Vovonana Malagasy manarina firenena (VMMF), une plateforme regroupant des partis politiques, citoyens et associations, traîne le président de cet organe en justice pour suspicion de corruption, conflit d’intérêt et favoritisme. Une requête a été donc déposée auprès de la Haute cour de Justice, lundi.

Des politiciens entrent en action et introduisent une requête devant la Justice plusieurs jours après la sortie sur les réseaux sociaux des factures et des bons de livraison sur les matériels remis au CCO. Face à la mobilisation pour interpeller le pouvoir judiciaire de constater la suspicion de corruption sur le dossier, le geste des politiciens dans de telle situation n’est pas un fait nouveau. C’est, par exemple, le cas de la réhabilitation du Rova de Manjakamiadana durant laquelle les réactions n’ont pas surgi qu’après le démarrage des travaux.

Une déclaration conjointe publiée par la société civile exige entre autres des mesures d’accompagnement par rapport aux dispositions légales impliquant un agent public. La société civile a été très intransigeante sur l’application de « sanction » ou « la cessation de fonction » de l’agent concerné, selon le texte en vigueur. Par ailleurs, des voix se font également entendre dans les rangs des politiciens. Du côté du VMMF, des membres estiment que l’affaire qui épingle un ministre, en tant que haut responsable de l’État, rentre dans la compétence de la Haute cour de la Justice. Il appartient au juge de cette juridiction de poursuite des hautes personnalités, de prendre en charge le dossier.