Toky Rajaona : « Je suis un accélérateur de changement »

Homme aux multiples casquettes, notamment, praticien certifié en PNL, Toky Rajaona se présente comme un accélérateur de changement. Le temps d’un entretien, il nous parle des clés de la réussite. Révélant une partie de son passé, il nous livre comment il a pu surmonter ses blocages afin de vivre ses rêves et les raisons qui l’ont poussé à aider les autres à en faire autant.

Pour ceux qui nous lisent, pourriezvous nous dire, qui est Toky Rajaona ?

Qui est Toky Rajaona, telle est la question (rire). Ça me prend à chaque fois. J’ai du mal à répondre à cette question, parce que j’ai tellement de casquettes. Je suis entrepreneur, depuis l’année 2011, je suis, aussi, praticien certifié en Programmation neurolinguistique (PNL), et selon les circonstances, coach. Je n’utilise, toutefois, pas trop cette dernière casquette puisque tout le monde est coach et comme je n’ai pas la force d’être comme tout le monde, je ne parviens pas à trouver un titre idoine pour définir ce que je fais car, Je suis, aussi, facilitateur, animateur de « team building », coach d’équipe et formateur en développement personnel.

Comment vous procédez ?

Si on me demande ce que je fais, quelle est ma profession, je me définirais tout simplement comme un accélérateur de changement. Si une personne, une équipe, une organisation veut du changement de comportement, veut devenir meilleur, j’interviens. Je vois avec la personne, ou l’équipe, ou l’organisation comment y parvenir. C’est là que j’enfile la casquette adéquate par rapport au sujet et la situation face à moi.

Pour les profanes, pourriez-vous expliquer en quoi consiste le développement personnel ?

Il est important de savoir que toute réussite dans ce que l’on fait, quel que soit le domaine, c’est 80% de psychologie, d’état d’esprit, et 20% de technicité. D’une manière simple, c’est lorsqu’une personne veut évoluer, devenir meilleure, qu’entre en scène le développement personnel. Il consiste à développer notre psychologie, notre état d’esprit à avancer vers l’objectif que nous voulons atteindre, vers la réussite. On parle de moins en moins de développement, mais plus de croissance personnelle.

Quelle différence y a-t-il entre développement et croissance personnelle, ou bien s’agit-il juste d’une question terminologique ?

Il peut, effectivement, ne s’agir que de terminologie, de prime abord. Ce sont surtout, les anglo-saxons qui utilisent le terme croissance personnelle. Il s’agit donc, de conjuguer la prise de conscience, le changement d’état d’esprit et l’action qui aboutit à un résultat quantifiable. Ma conviction a moi, c’est que la croissance personnelle prend en compte a la fois la qualité de vie et le niveau de vie. Ces deux facettes forment un tout.

Quel est le rôle du coach dans tout cela ?

Je voudrais d’abord expliquer une chose, puisque souvent, les gens s’emmêlent les pinceaux. Quand il est question d’atteindre un objectif, quand on veut améliorer notre performance, comme dans le sport, on fait appel à coach. Lorsqu’on parle de thérapie, il est question de souffrance psychologique et là on fait appel à un thérapeute. Le conseiller, comme son nom l’indique, est là pour donner des conseils. Le mentor lui, c’est quelqu’un qui a fait un parcours exemplaire et qui partage ses expériences pour aider une personne à avancer plus vite et plus efficacement.

Que faites-vous donc ?

Je fais de l’accompagnement. Je dis rarement que je vais coacher quelqu’un, sauf si je sais déjà à la base, ce dont la personne à besoin. Dans tous les cas, ni le coaching, ni la thérapie ne donne une solution toute faite. Suivant la maïeutique de Socrate, c’est comme une sage-femme qui aide juste à accoucher. Pour revenir à la question précédente, c’est ce que fait le coach. Un coach ne donne que des orientations, car il faut responsabiliser la personne qu’on accompagne. Le rôle du coach ou de l’accompagnateur est de poser des questions afin d’identifier les blocages qui empêchent une personne de réussir, et l’aider à trouver sa voie.

Comment la personne pourra-t-elle y parvenir après que les réponses aux questions qu’elle se pose, que l’accompagnateur lui pose seront trouvées ?

Tout d’abord, ça commence par un désir, une volonté de trouver cette voie. Il est scientifiquement démontré que la plupart des personnes dans le monde ne savent pas quelle voie suivre. Par manque d’audace ou de volonté, elles se résignent dans une situation. Le rôle de l’accompagnateur ou du coach est d’aider une personne à développer ce désir et cette volonté. Il faut d’abord, que la personne ressente ce manque.

Le développement personnel, est-il nécessaire pour réussir ? Est-il important de se connaître ?

Il est important de se connaître si on veut grandir et se dépasser tous les jours. Ce n’est pas, toutefois, tout le monde qui a cet état d’esprit. Il y a des personnes qui se connaissent à 5%, d’autres à 10%, 20% ou 25%. Ce qu’il faut savoir c’est que la connaissance de soi équivaut à sa limite. Lorsque vous connaissez votre limite dans la vie, vous pouvez donc, la dépasser.

Tous ceux qui ont réussi ont-ils donc, un fort état d’esprit, ou y a-t-il, aussi, une part de chance ?

Il y a des personnes qui réussissent puisqu’ils ont choisi de développer les 80% nécessaires à la réussite, c’est-à-dire, la psychologie et l’état d’esprit, même sans la technicité nécessaire. Plus elles avancent et plus elles auront à faire face à deux choix. Soit elles réussissent et améliorent leur démarche, soient elles échouent, mais elles continuent d’avancer même petit à petit juste par intuition ou par audace.

Avoir un coach, ou un accompagnateur est-il nécessaire pour arriver à dépasser ses limites ?

Tout dépend des personnes. Si par exemple, on entreprend de monter les marches d’un immeuble de cinquante étages, il y aura des personnes qui s’essouffleront dès le 2e étage, ou qui ne parviendront pas à aller au-delà du 5e étage. D’autres choisiront de courir. Il y en aura qui veulent dépasser leur limite, accélérer et progresser rapidement et se disent qu’ils auront besoin d’un coach, d’un accompagnateur pour y arriver. C’est pour ça que je dis que je suis un accélérateur de changement. J’aide ceux qui décident de changer.

J’aimerais revenir sur un point, c’est quoi la Programmation neurolinguistique ?

Elle a été inventée au Etats-Unis dans les années 70. Pourquoi programmation, puisque quoi que nous fassions, la vie découle d’une programmation du cerveau. Tout est programme, cela nous aide à continuer notre vie. L’exécution de ces programmes nécessite une bonne connexion neuronale. Enfin, linguistique car, c’est le langage que ce soit verbal ou non-verbal qu’on donne du sens à ce que nous faisons. La PNL donc, consiste à entendre ce qu’une personne ne veut pas dire, voir ce qu’elle ne veut pas montrer. Vous avez organisé un séminaire baptisé « Invincible », en juillet.

Qu’est-ce qui vous a poussé à le faire ?

J’ai toujours rêvé de faire quelque chose qui me tenait à cœur, surtout dans mon adolescence et la première partie de ma vie d’adulte, puisqu’à la base, je suis une personne très timide, introvertie. Un jour, j’ai décidé de chercher le moyen de changer tout cela. Je me suis mis à lire beaucoup d’ouvrages, a me reconstruire. Petit à petit, je me suis promis qu’un jour j’organiserais un séminaire dédié à des gens comme moi.

Qu’entendez-vous par les gens comme vous ?

Ceux qui ont à peu près le même vécu que moi, orphelin de mère, timide, introverti, qui ne savais quoi faire de ma vie. J’avais l’impression que je ne servais à rien, que j’étais bon à rien, tellement je me sentais minable. À un moment, lorsque je démarrais dans l’entrepreneuriat, je n’avais même pas de quoi m’acheter un déjeuner. Je devais m’endetter. Je voulais alors, monter un séminaire pour aider tous ceux qui vivent toutes ces épreuves. J’ai mis quatre ans pour pouvoir le monter. Il est basé sur la confiance en soi et la paix intérieure.

Pourquoi avoir choisi le mot invincible ?

C’est parce qu’invincible ne veut pas dire intouchable. Invincible veut dire que quelles que soient les épreuves, les échecs et les blessures il faut que la personne parvienne à se relever. Je vis cela, notamment, en tant qu’entrepreneur. Il y a des hauts et des bas, la vie peut vous gifler, ça fait mal, mais il faut se redresser en faisant appel à notre force intérieure. On encourage l’expression de cette richesse intérieure.

Quel a été l’objectif du séminaire ?

Le premier objectif était de lancer quelque chose qui n’existait pas à Madagascar. Ensuite, pour réaliser une promesse que je me suis faite. De créer quelque chose que j’aurais voulu avoir quand j’étais plus jeune. Je voulais, aussi, rendre amusant, accessible et fun la croissance personnelle. C’était, également, l’occasion pour moi et mon équipe de nous amuser entre nous. Bien qu’il s’agisse d’une formation en psychologie, nous avons dansé et chanté durant ce séminaire. Avec la lumière et le son, on avait l’impression d’être dans une boite de nuit. C’était surtout, pour aider les gens à se reconstruire, trouver sa voie, se reprogrammer à la réussite. Il y a, probablement, des gens qui pensent qu’il suffirait de participer à un séminaire pour réussir.

Je reviens encore à la question, à quelle condition, peut-on réussir après avoir suivi un programme de coaching ?

La réponse est simple, je reviens à la loi de Pareto qui établit le principe des 80-20. Les 20% du changement, tout au plus, sont acquis durant une session de séminaire ou un programme de coaching ou d’accompagnement. Les 80% qui restent, c’est à elle de faire la part des choses. C’est comme en musculation, la condition est que la personne fasse le travail, fournisse les efforts et non pas le coach. Il n’est là que pour donner les outils.

Sans ce passé douloureux, le Toky Rajaona d’aujourd’hui, n’aurait donc, pas existé ?

Oui, certainement. J’ai perdu ma mère à l’âge de 12 ans. Du jour au lendemain, j’ai fermé les vannes de mes sentiments. J’étais devenu apathique. Après des études supérieures en communication, j’ai travaillé en tant que publicitaire. Le déclic est venu, il y a environ, cinq ans. J’ai décidé de totalement changer de vie que ce soit en privé ou dans ma carrière professionnelle. J’ai balayé un par un tous les aspects négatifs de ma vie. Je voulais créer le grand frère que je n’ai jamais eu. Celui qui m’encourage, me soutient dans tout ce que j’entreprends. J’ai décidé de changer ma vie et me suis fait la promesse d’aider des gens à le faire. J’aimerais demander à Toky Rajaona, sans toutes ses casquettes.

Qu’est-ce qui vous à aider à changer, à vous émanciper de vos blocages ?

Je voulais vivre mes rêves. C’est ce qui m’a amené à me poser la question, si je veux vivre mes rêves, de quoi j’ai besoin. Il y a un grand ami à moi qui est à Washington, actuellement. J’étais dans son bureau et il y avait une citation qui dit « si tu veux avoir ce que tu n’as jamais eu, fais ce que tu n’as jamais fait ». Si je devais résumer de manière très synthétique ce qui m’a poussé, c’est oser vivre mes rêves. Je veux être impactant pour les quarante prochaines années, sans toucher ni à la politique, ni à la religion. Ma conviction est que nous sommes sur terre pour réaliser nos rêves et aider les autres à en faire autant.