Musique rock : Milon Kazar enivre de sa maîtrise de la guitare

Il nous aura fait voyager à travers ses riffs. Jouant non seulement de ce rock transcendant qu’on lui reconnait, Milon Kazar réjouit aussi par ses interprétations des mélodies manouches.

Toujours aussi surprenant, il s’affirme depuis près de trois décennies comme l’un des avant-gardes du genre rock et du metal malgache. Dans le cadre des séries de concert intitulé « Metaly gasy » initié par Sandix, le groupe de metal Kazar nous revient plus tonitruant que jamais. Après avoir enflammé la scène de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT ) Andavamamba le 18 août, son charismatique leader Milon s’est redécouvert et avec douceur et énergie, sur la scène du Kudéta Carlton Anosy, dans la soirée du samedi.

En solo pour cette fois, Milon gâte le public métalleux, venu nombreux le retrouver pour sa maîtrise de la guitare acoustique. C’est vers 21 heures que l’artiste fait son entrée en scène, face à lui un public de toutes les générations, impatient d’ apprécier l’étendue de sa musicalité. Il en est de même pour les sommités de la scène musicale, venues nombreuses honorer de leur présence ce monstre sacré du rock malgache qu’est Milon.

Un bon métalleux

On y a entre autres, croisé Nini du groupe Kiaka, Beranto du groupe Ambondrona, le duo Rolf et Imiangaly, mais aussi Silo e t Théo Rakotovao. Promesses d’une folle soirée musicale en perspective donc pour tous ceux qui y ont répondu présents.

D’une grande sobriété, parfois taquin, mais toujours aussi sérieux en enchainant ses interprétations, l’artiste jongle entre les diverses guitares qui égayent la scène. On se laisse ainsi surprendre au fur et à mesure de ses interprétations par la maîtrise et le doigté de cet artiste émérite qu’il est. Rockeur dans l’âme, Milon est aussi un mélomane aguerri. Il nous enivre de ses interprétations bien singulières de diverses compositions incontournables de la musique, notamment en revisitant de la musique classique avec du Georges Bizet, et son « Jeux interdits », un peu de jazz avec « Spain » de Chick Corea, ainsi que « Hotel California » de The Eagles.

L’un des pionniers du métal à Madagascar, un genre reconnu pour être tonitruant, on se plait à découvrir un Milon plus apaisé qui nous interprète brillamment du jazz manouche, ainsi que du blues et du classique. Plus tard dans la soirée, les belles surprises s’enchainent, notamment avec Imiangaly qui le rejoint sur scène pour chanter à ses côtés « True colors » de Cyndi Lauper, de même que Nini avec qui il reprend le titre « Lasa » de Kiaka pour le plus grand plaisir des rockeurs présents. S’ensuit le grand moment de la soirée, un bœuf magistral avec Rolf à la basse, Silo à la batterie et évidemment Milon à la guitare qui met en émoi le tout Kudéta Carlton Anosy. Pour les grands absents lors de ce concert, ne désespérez pas, le groupe Kazar est à retrouver dans son intégralité ce 30 août à l’Is’Art Galerie Ampasanimalo, pour la suite de « Metalygasy ».