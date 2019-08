Le Myre de Vilers porte le coup de grâce à Rainilaiarivony

Au début des années 1880, les querelles franco-malgaches recommencent à propos de la succession de Jean Laborde, mort à Antananarivo en 1878. « Elles s’envenimèrent encore lorsque Rainilaiarivony contesta le protectorat français dans le Sambirano » (Historie de Madagascar, 1867). En 1882, des émissaires malgaches sont envoyés à Paris puis à Londres, mais constatent à regret que« l’Angleterre n’interviendrait pas en faveur des Malgaches en cas de conflit franco-malgache ».

Les opérations militaires commencent en 1883, mais Ranavalona II tourne le dos en juillet de la même année. Son successeur, la princesse Razafindrahety qui régnera sous le nom de Ranavalona III, est choisie par le Premier ministre qui l’épouse également. Une fois de plus, les combats se déroulent dans les ports de la côte orientale, et les Français sont tenus en échec dans la région de Toamasina par Rainandriamampandry.

Cependant, « inconscient du danger réel malgré l’avis de ses ambassadeurs, Rainilaiarivony demeurait intransigeant et poursuivait sans faiblir son œuvre de rénovation». En 1884, les Fokonolona de l’Imerina peuvent obtenir des conventions et participer eux-mêmes à leur administration dans le cadre des affaires publiques y compris la police. Les innovations font de plus en plus appel au peuple de l’Imerina. Néanmoins, Rainilaiarivony, si attaché à préserver le royaume, est lancé dans une œuvre que « les évènements contrariaient chaque année davantage ».

La guerre franco-hova, la première, prend fin avec le trai té du 17 sep tembre 1885. Rainilaiarivony le signe parce qu’il redoute une révolte du peuple que le conflit appauvrit de jour en jour. Par ce traité, la France a un résident à Antananarivo et a le droit « de représenter Madagascar dans toutes ses relations extérieures ». Puis en obligeant l’État malgache à emprunter à une banque française, le Comptoir d’Escompte de Paris, pour régler « une indemnité de 10 millions de francs », le résident français Le Myre de Vilers porte au Premier ministre le coup de grâce. La majeure partie des recettes de l’État, impôts de la piastre et droits de douane, est absorbée par le règlement de l’emprunt.

Dès 1885, l’échec de Rainilaiarivony apparait à ceux qui aperçoivent les réalités politiques, à l’intérieur comme à l’extérieur de Madagascar. « Son despotisme, son désir de tout régler dans le royaume, accumule les dossiers sur son bureau. La lenteur des règlements administratifs, des erreurs de jugement en découlent. » La méfiance à l’égard de la jeune génération le prive du concours de gens capables d’occuper des postes importants, certains ayant été formés en Europe-. « C’est là un préjudice grave pour l’État, au moment où la menace coloniale se précise. »

En effet, au contact des Européens de plus en plus nombreux sur les côtes et les Hautes-terres, l’élite prend conscience de la situation : « C’est un patriotisme qui naît dans le contexte du conflit. » Parallèlement, le peuple éprouve également de la colère d’une part, contre ce dirigeant qui augmente sans cesse ses charges, et, d’autre part, contre les étrangers toujours plus avides de profit. De son côté, le christianisme entame la lutte contre l’esclavage.

Une angoisse collective se répand dans les villes où les innovations, les conceptions occidentales ébranlent l’édifice social traditionnel. Mais le refus d’une évolution sociale résulte surtout de la solidité des mœurs et des coutumes. Le refus d’une politique d’intégration dans les territoires conquis et contrôlés pèse encore plus lourdement dans la balance du progrès, car Rainilaiarivony n’a jamais cherché à assimiler les peuples.

Il a toujours distingué l’Imerina des Tanindrana, « au demeurant, cette unification était sans aucun doute difficile ». Éprises de liberté, soucieuses de leur indépendance, les populations lointaines ne s’intéressent pas et ne participent pas à la vie politique de ce royaume, à ses problèmes. Leur prise de conscience commencera avec la conquête coloniale, l’œuvre de soumission entreprise dès 1896 par les Français. « Dans ces conditions, on comprend que les réformes de Rainilaiarivony n’aient pas atteint leur but. »