Isotry : Les sinistrés d’Andohatapenaka relogés au Seba

Les sinistrés d’Andohatapenaka ont plié bagages dans le calme, hier. Ils ne peuvent pas revenir dans les zones rouges des collines des hautes villes même si certains y osent encore.

Sans choix. Les sinistrés relogés au Village Voara ont accepté de se déplacer au centre SEBA Isotry, hier. Quinze familles d’Ampamarinana, dix-huit d’Ankadilalana et quelques familles de Tsimialonjafy ont déjà préparé leurs valises, samedi. « D’après l’explication des responsables, le propriétaire de cet endroit en a besoin pour des expositions. Nous avons toujours accepté de suivre les directives de l’État. Si nous sommes restés sur ce site pendant sept mois, c’est parce que l’État nous a promis de trouver une solution pérenne à notre situation. Mais le fait d’habiter dans ce centre ne nous dérange pas » , affirme Romulys Razavason, un des sinistrés, habitant à Ampamarinana.

D’après une source auprès du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, le Village Voara n’est qu’un lieu d’hébergement mais pas un lieu de réinsertion sociale.

Retour à Ampamarinana

Ces personnes peuvent se débrouiller car ils ont tous des moyens de survie. Au contraire, les sinistrés ont évoqué leurs problèmes de relogement. « Seules deux ou trois familles qui ont été relogées là, avaient les moyens de louer des appartements et ils ne sont plus ici depuis des mois. Nous n’avons pas les moyens de louer des maisons. Certains travaillent comme marchands de brèdes ou lessiveuses. Nous avons également préparé les documents concernant les impôts et les cadastres car ils ont déjà prévenu qu’il y aurait une inspection de tous les permis de construire ainsi que le certificat de situation juridique», indique Romulys.

Sur quarante familles hébergées au Village Voara, sept n’ont plus de foyer. Certains d’entre ces eux ont rejoint leurs proches. D’autres sont restés au Village Voara. La plupart de ceux qui sont partis à Isotry sont obligés de se refugier provisoirement au centre SEBA, selon Juliette, habitante d’Ankadilalana. « Une fois, je suis revenue dans notre maison. La pluie tombait et je n’arrivais pas à dormir. Comme la saison des pluies va arriver, il vaut mieux rester à Isotry », déclare-t-elle. Le chef fokontany d’Ampamarinana a précisé au téléphone, hier que la plupart étaient revenus. « Il n’existe pas de mesures adéquates ou pérennes alors les gens commencent à revenir ici malgré le danger car ils n’ont nulle part où aller. Il existe vingtneuf familles habitant sur les zones rouges. Les maisons de trois à quatre familles sont inhabitables », explique Jean Claude Raharison.