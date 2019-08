Football- Élection FMF : Raoul Rabekoto aux commandes

L’Assemblée générale ordinaire élective s’est bien déroulée à Toliara samedi, malgré les rumeurs de perturbation. Arizaka Raoul Romain Rabekoto a été élu provisoirement président de la FMF.

Missopn accomplie! L’avenir du football à Madagascar se trouve entre les mains du nouveau président de la Fédération Malgache de cette discipline (FMF). L’organisation de l’élec­tion fédérale a été l’une des priorités du Comité de normalisation (CdN).

L’élection s’est tenue comme elle se devait, samedi, à l’hôtel Les Dunes à Ifaty, à Toliara. Arizaka Raoul Romain Rabekoto a été élu provisoirement président de la FMF après le dépouillement des votes. « Le travail débute dès maintenant. Faire de Madagascar un grand pays du football est mon objectif. Je crois pouvoir développer la discipline avec mon équipe. Un management dans les normes se tiendra au sein de la fédération avec l’appui de la Fédération internationale du football (Fifa). J’espère également que les autres candidats et l’État s’entraideront pour nous tendre la main », a déclaré Arizaka Raoul Rabekoto, en grande joie, après la proclamation des résultats provisoires.

Le résultat provisoire n’a pas été évident au premier tour. Aucun des quatre candidats n’a obtenu le quorum de 50% plus une voix des électeurs. Les vingt deux présidents des ligues ont tous accompli leur devoir. Arizaka Raoul Rabekoto a obtenu neuf voix, sept pour Hery Rasoamaromaka et six pour Rakotomamonjy Neypatraiky.

Ce résultat a mené vers un deuxième tour entre Arizaka Raoul Rabekoto et Hery Rasoamaromaka. Le verdict final s’est terminé sur quinze voix pour le premier et toujours sept voix pour le deuxième. « J’ai tout donné pour le football. De petits secrets entachent encore la discipline. Je préfère revenir au sport mécanique, le Rallye très prochainement. Le projet des terrains synthétiques, par contre, se poursuivra malgré tout », affirme Hery Rasoamaromaka.

La route continue

La discipline est sur la bonne voie. Les activités pourront continuer après la proclamation des résultats officiels. « Ce n’était que les résultats provisoires. Nous attendrons les réclamations durant trois jours à compter de ce jour (Ndlr : samedi). La commission de recours pour les élections étudiera les réclamations durant cinq jours », confirme Béatrice Attalah, présidente du CdN.

« Mes remerciements au CdN pour le choix du lieu de l’élection. J’espère que les mauvais souvenirs s’envoleront comme le nom l’indique « faty ». La passion pour la discipline sera également en vous comme « Angiligily », ajoute-t-elle. Plusieurs travaux comme les impayés attendent le nouveau bureau, d’après la présidente du CdN. « L’équipe nationale, Barea, a accompli une belle performance durant la CAN 2019. Il faut revoir l’encadrement des joueurs. Il faut régler également leurs primes. En outre, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes avec vous et nous allons travailler avec vous dans la transparence », termine Véron Mosengo, représentant de la Fifa durant l’élection.

Sendra Rabearimanana