Capoeira : Stage et passage de grade à Toamasina

L’association Madagascar Capoeira poursuit la promotion de cet art martial brésilien, introduit sur le sol malgache en 1999. Un stage technique et des examens de passage de grade ont eu lieu les 17 et 18 août à Toamasina, dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du club Tamatave Capoeira et du 20e anniversaire de l’association Madagascar Capoeira. Le stage a été dirigé par le professeur Angeluc Rehava, le plus haut gradé de la Grande Ile, titulaire de la Corde violette après vingt cinq ans de pratique. Il a été assisté par un technicien local, l’instructeur du club tamatavien, Gerald Rahajatahirindrainy, titulaire pour sa part, du grade de Corde verte. Le stage a vu la participation de soixante pratiquants venant d’Antananarivo, de Toliara et, bien sûr, de Toamasina.

Trente cinq d’entre deux, dix adultes et vingt cinq enfants, ont passé les examens de passage de grade. Parmi les adultes, quelques anciens ont été promus au grade de Corde bleue foncée et orange, c’est-à-dire qualifiés en tant que moniteurs dans des clubs ou maitres de salle. « Dans le cadre de la vulgarisation de la discipline, nous incitons surtout les jeunes à sa pratique. Dans notre programme d’initiation, nous les répartissons en deux tranches d’âge, de 4 à 9 ans puis de 10 à 16 ans »,explique le pionnier Angeluc Rehava. Dans le programme d’activités de l’association, un autre stage et un examen de passage de grade sont programmés dans la capitale, le 1er octobre. « Dans le cadre de la célébration du vingtième anniversaire de l’association, en marge de ce stage, une formation pour les instructeurs aura lieu. Elle sera animée par un expert étranger », annonce Angeluc Rehava. L’association Madagascar Capoeira qui est affiliée à la fédération mondiale, World Capoeira Federatio,n depuis 2018, compte aligner quelques représentants à une compétition internationale de la WCF, le 22 novembre à Hong Kong.