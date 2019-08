Arnaque sur internet : Un mineur piégé et volé par un facebooker

Un garçon de 17 ans a été victime d’un rendez-vous fixé sur Facebook. Un habitant d’Ambohimiandra qui s’est fait passer pour une fille l’a trompé et dévalisé.

Danger de Facebook. Un jeune de 17 ans a, récemment, été dupé et volé par un malfaiteur de 23 ans qui se cachait derrière un profil de fille, a signalé la police, samedi. Peu de temps après la recherche et la filature, les hommes de la division de la Cybercriminalité ont trouvé l’auteur. Cet inculpé a été jeté en prison.

Tout a commencé lorsque le mineur est entré en contact avec une fille ravissante qui n’est autre que le bandit sur ce réseau social. Ils se sont écrits des messages d’amour et ont fini par s’aimer. Au terme de leurs longues conversations, ils ont décidé de se voir physiquement. Le jour du face à face, la fille l’a assuré qu’elle était encore sous la douche et qu’elle allait envoyer son cousin venir le chercher. Or, c’était toujours le même escroc qui a joué ce rôle. Ce dernier s’est présenté au garçon et l’a fait entrer dans la maison. « Une fois à l’intérieur, il l’a soudain menacé, en insinuant que les parents de sa cousine étaient magistrats et qu’elle était encore mineure », relate la police saisie de l’enquête.

Plainte

Le malfrat a profité de cet instant pour fouiller et s’emparer du portable Samsung S7 de sa proie qu’il accusait de détournement de sa cousine. Il l’a, également, dépouillée de sa carte bancaire avant de la mitrailler de questions, à l’issue desquelles, il s’est rendu compte qu’elle vit seule.

« Il a usé de tous les moyens pour venir jusque chez sa victime où il a raflé son ordinateur. Insatisfait, il l’a contrainte à retirer, pour lui, 700 000 ariary de son compte bancaire », décrit la division de la Cybercriminalité.

Ne pouvant plus contenir ses émotions, le garçon est allé raconter ce qui lui est arrivé à ses proches. Excédés, ces derniers ont rapidement rejoint la police, à Anosy, pour y déposer plainte.

Les fins limiers n’ont pas mis longtemps pour retrouver et arrêter ce cambrioleur, à Ambohimiandra. Lors de la perquisition de son domicile, l’ordinateur et une somme d’un montant de 300 000 ariary, solde des 700 000 ariary, ont été récupérés. Les objets volés, ainsi que le portable, ont été restitués à l’adolescent.

L’internaute a, pour sa part, été mis en examen, présenté au Procureur et placé sous mandat de dépôt pour attendre le jour de son procès.