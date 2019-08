Antsiranana : La Maison de la Communication en chantier

Les journalistes et les artistes du Nord sont gâtés. La région DIANA sera la première à être dotée, d’ici la fin de l’année, d’une Maison de la Communication et de la Culture.

Vendredi a été une journée magnifique pour la population antsiranaise avec le lancement de la construction d’un nouveau bâtiment à deux étages, la future Maison de la Communication et de la Culture. Ce grand édifice qui sera érigé sur 1 000m², abritera une salle d’informatique et une autre de conférences, destinées aux journalistes afin de leur permettre d’enrichir leur savoir. Les artistes bénéficieront aussi au rez-de-chaussée d’une salle de spectacle pouvant accueillir cinq cent cinquante personnes. Ce qui manquait dans la région depuis des lustres. On y trouvera aussi une bibliothèque accessible au public.

Le bâtiment est situé sur le terrain d’Ambohimahatsinjo au bord de la RN6. Ce quartier doit conjuguer accessibilité, sobriété énergétique, coûts maîtrisés de la construction et mixité d’habitat et des activités.

Tout a débuté, vendredi, par une cérémonie rituelle de « jôro » dans la matinée. Puis, dans l’après-midi, la cérémonie officielle a été organisée à Ambohimitsinjo, devant l’ ancien bâtiment de la « Radiom-paritra », en présence des au tori tés régionales conduites par le préfet et le chef de la région. La ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo a été accompagnée de ses proches collaborateurs. Dans son allocution, elle a présenté les grandes lignes du projet qui respecte les normes internationales. Elle a mentionné que cette première pierre qu’elle venait de poser, signifie que le régime actuel tient ses promesses en transformant rapidement les défis inscrits dans le « velirano» en actions concrètes.

Transparence

Elle a, également, souligné que ce nouveau projet sera le fondement d’une nouvelle organisation territoriale. «Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui, car je vois dans ce nouveau bâtiment un signe d’optimisme et l’ampleur des chantiers à mener cette année. Certes, tous les chefs-lieux de province auront chacun sa part, mais nous avons choisi en premier Antsiranana car sa population le mérite », révèle-t-elle sous les applaudissements nourris de l’assistance.

La ministre de la Communication et de la culture a précisé qu’un appel d’offres sera très bientôt lancé pour que tout se fasse dans la transparence totale. En tout cas, les travaux doivent débuter rapidement et les mu r s sortiront de terre avant la fin d’année car le régime actuel prône toujours le développement rapide et durable.

De son côté, le chef de la région, Malaza Ramanamahafahay, qui a représenté ses collègues, a martelé que ce projet tombe à point nommé. La mondialisation est une réalité incontournable, ajoute-t-il, et le développement doit toujours se conjuguer avec la préservation de la culture d’une nation et sans marchandage sur son identité intrinsèque. Pour ce faire, il faut une communication forte.