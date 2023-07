Transport national. Vacances zéro accident

Une descente inopinée à la gare routière nationale à Aranta a été effectuée par une équipe de la gendarmerie nationale dirigée par le commandant du groupement de Boeny, colonel Faniry Randriamahery, samedi dernier. Les acteurs directs du secteur du transport routier tels que l’Agence des transports terrestres ou ATT de Mahajanga, ainsi que la Direction générale de la sécurité routière ou DGSR, la police nationale ont accompagné cette délégation. La discussion était axée sur la mise en œuvre des stratégies efficaces pour prévenir les accidents de la circulation et les éventuelles attaques des taxis-brousse sur les axes RN4 et RN6. Ce, afin d’améliorer surtout le trafic et transport vers Mahajanga. « Nous avons un objectif commun : des vacances écartées ou loin du danger. Nous remarquons également que les infractions sous de nombreuses formes ont augmenté ces derniers temps. L’objectif est d’organiser des vacances zéro accident. Ce, pour éviter les dangers », a déclaré le commandant. Les véhicules et taxis-brousse qui roulent en direction de Mahajanga sont très nombreux depuis quelques semaines contrairement à ceux au départ vers la capitale.