TOLIARA – Six présumés violeurs relâchés par la justice

Six individus ont été remis en liberté après avoir séjourné quatre mois en prison à Toliara. Ils ont été accusés d’avoir agressé sexuellement une adolescente de quinze ans. L’un des jeunes violeurs est le petit ami de la jeune fille et a profité d’elle en appelant d’autres copains à un rendez-vous amoureux. C’était vers la fin du mois de février. La jeune fille a été violée et menacée par armes blanches et une vidéo aurait été tournée pour être destinée à la vente. Au tribunal, la semaine dernière, le procureur général répond « qu’il n’y a pas assez de charge contre les six jeunes hommes ». La vidéo en question n’a pu être démontrée pour preuve lors des audiences. Une grande fête a été donnée dans le quartier de Tsimenatse où sont issus la plupart des jeunes hommes le jour de leur libération. L’avocate de la jeune fille a fait monter l’affaire en cassation à Antananarivo. À suivre.