TENNIS – Les athlètes réclament l’indemnité de regroupement

à vingt-neuf jours de la cérémonie d’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar organise du 25 août au 3 septembre à Antananarivo, six joueurs de tennis, en attendant l’effectif au grand complet, entament leur quatrième jour de regroupement ce jour. Avec un budget de trois millions d’ariary au départ, sans l’allocation de la totalité des sommes prévues pour le regroupement, les joueurs de tennis malgaches sont dans l’obligation d’arrêter vendredi car ils n’ont plus les moyens pour continuer. « Nous sommes prêts à aller jusqu’au bout du regroupement en marge de notre préparation à la XI e édition des JIOI de 2023 à la maison, mais nous manquons de moyens financiers. Nous souhaitons que des mesures d’accompagnement (indemnités de regroupement des joueurs/joueuses et coaches) soient appliquées. Dans le cas contraire, nous sommes obligés de libérer nos joueurs et joueuses vendredi», confie un responsable qui veut garder l’anonymat. Quatre joueurs (Fenosoa Rasendra Hasina Mbolanirina Nicolas Raharivony Romeo Rakotomalala) et deux joueuses (Narindra Ranaivo Mialy Ranaivo) suivent actuellement le regroupement. La grande équipe sera au complet à partir du 24 août prochain.