RECOUVREMENT DES AVOIRS ILLICITES – Bientôt une branche territoriale à Mahajanga

Seconde visite de la délégation de l’Agence pour le recouvrement des valeurs mobilières illicites (ARAI) à Mahajanga cette semaine. Le directeur général de l’ARAI, Aimé Rasolo­harimanana, et son équipe, était à Mahajanga depuis lundi pour plusieurs motifs. La préparation du local pour abriter la branche territoriale de l’ARAI à Mahajanga est le point d’orgue de la visite de la délégation au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andrian­tomanga, lundi dernier. Le futur siège de l’agence de recouvrement sera installé au bloc administratif à Ampisikina. Par ailleurs, des séances de sensibilisation et de promotion sur la lutte contre la corruption ont été organisées avec les journalistes hier matin sur les ondes de la station radio université de Mahajanga, sur FM 89.00. Les membres de l’ARAI ont présenté sa structure et sa mission ainsi que les actions de cet organisme de lutte contre la corruption aux auditeurs de cette station radio. Les médias ont aussi un rôle important à jouer dans la lutte contre la corruption. « Nous allons officiellement mettre en place la branche ou antenne territoriale de l’ARAI à Mahajanga. Les bureaux seront situés au bloc administratif. L’ARAI existe depuis 3 ans à Madagascar. Mais surtout le but de notre visite est la détermination de l’endroit où seront conservés les biens volés ou bien mal acquis, qui seront partiellement stockés dans le bataillon d’infanterie au camp militaire d’Androva », a déclaré le DG, Aim Rasoloharimanana. Les 13 et 14 juin dernier, l’ARAI a organisé un atelier de renforcement des capacités des officiers de police judiciaire et des agents du Pôle anti-corruption (PAC) de Mahajanga, au restaurant les Roches rouges à La Corniche. Ce, avec l’appui de la GIZ et le projet ProDécid. La facilitation de la collaboration et la fluidification de la communication entre l’ARAI et le PAC de Mahajanga figurait parmi les objectifs de cette formation. Mais surtout faire connaître son existence et dispenser des formations en matière de procédure de recouvrement des avoirs illicites en présentant l’intérêt des décisions de gel, saisie et conservation. Et clarifier les attributions des acteurs à partir des OPJ, aux différentes juridictions jusqu’à l’ARAI.« La région est prête à coopérer et c’est pourquoi un local est cédé pour accueillir les bureaux de l’antenne territoriale ARAI au bloc administratif », a déclaré le gouverneur.