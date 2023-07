MUSIQUE – Ndaty Lahy promeut la culture Beko

Le groupe Ndaty Lahy se focalise sur la musique en promouvant la culture du Sud de Madagascar, notamment le Beko et le Tsapiky.

Depuis 2021, le groupe Ndaty Lahy s’engage à promouvoir la riche culture du Sud de Madagascar, en mettant en lumière les traditions musicales de la région, notamment le Beko et le Tsapiky. Formé de quatre jeunes talentueux et passionnés, le groupe n’hésite pas à fusionner ces sonorités traditionnelles avec des éléments contemporains, créant ainsi un style unique et captivant. Le groupe est composé d’Anthony, le leader, qui vient du Sud de Madagascar et qui tient à valoriser la culture locale de Betioky. Il est accompagné de Tiana, bassiste, Tsila, guitariste, et Hery, batteur. « Anthony étant originaire du Sud, souhaite mettre en avant la richesse culturelle de sa région. Nous soutenons tous cette vision même si nous ne sommes pas originaires du Sud. Passionnés de musique, nos 13 chansons sont sublimées par le dialecte du sud », explique Tiana Fiderana Ratelolahitsimba, le bassiste du groupe. Le nom du groupe « Ndaty Lahy » signifie littéralement « Homme » au dialecte du Sud. Leur répertoire se compose principalement de chansons originales écrites par Anthony lui-même, qui souhaite ainsi partager son amour pour sa culture à travers sa musique. Le talent du groupe a déjà été remarqué lors de grands concerts, tels que ceux organisés à No Comment Bar à Isoraka et au Jao’s Pub. Actuellement, ils se préparent à représenter Madagascar lors de la 9e édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, du 28 juillet au 6 août, dans la catégorie Chanson.

Francophone

Le groupe s’attache à conserver l’authenticité de la langue et des sonorités malgaches en utilisant le dialecte Beko dans leurs chansons. Cependant, pour créer un lien avec le public francophone, ils intègrent également des éléments de la langue française, notamment sous forme de slam au cœur de leurs compositions. « Afin de faciliter la compréhension pour un large public, nous prévoyons de sous-titrer nos chansons pendant les rencontres avec les pays francophones lors des Jeux de la Francophonie», affirme Tiana Fiderana Ratelolahitsimba. Pour cette prestigieuse compétition, les 20 candidats en lice doivent présenter 2 chansons en 7 minutes lors de la première sélection. Ndaty Lahy a préparé avec soin ses titres « Ino toy » et « Nanino ». Lors de l’étape finale, ils auront également l’occasion de présenter deux autres chansons. « Au-delà de cette compétition internationale, le groupe a pour ambition de réaliser une tournée dans le Sud de Madagascar après notre retour et de produire des audio et des clips pour partager davantage notre musique. Avec notre engagement envers la promotion de la culture Beko, l’équipe est prête à rayonner sur la scène francophone et à faire découvrir au monde la richesse musicale du Sud de Madagascar », termine Tiana.