MÉDIA – Décès de Seva Mboiny Simon

Le lundi 24 juillet, la communauté journalistique de Madagascar a été attristée par la disparition du journaliste Simon Seva Mboiny à l’âge de 67 ans. Homme aux multiples facettes, il avait occupé le poste de Directeur général de l’Office Radio et Télévision Malgache (ORTM) de 2003 à 2009, ainsi que celui de Directeur de la Radio Nationale Malgache de 1993 à 1997. « Il a suivi une formation en journalisme à l’Union Soviétique pendant la deuxième République. Il était le premier à bénéficier d’une formation en journalisme à l’époque, et a ensuite transmis son savoir en enseignant le journalisme à l’Université d’Antananarivo. Ses connaissances et son expertise étaient notamment reconnues dans le domaine de la promotion de la radio rurale, communautaire et associative, et il était également impliqué dans la direction culturelle du ministère » annonce le ministère de la Communication et de la Culture sur sa page Facebook. Au-delà de son rôle de journaliste, Simon Seva Mboiny s’était également illustré dans d’autres secteurs, notamment en tant que président du Conseil d’administration de l’Agence Nationale de l’Or (ANOR) et de la société Kraoma Mining. « Nous avons perdu un homme expérimenté dans le monde du journalisme et un excellent leader. DG Simon Seva Mboiny restera à jamais dans nos mémoires. C’est grâce à lui que l’ORTM a bénéficié de nouveaux équipements pour améliorer notre travail en 2005 et 2006. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants » declare Hery Rakotomalala, journaliste de l’ORTM. Les funérailles de Seva Mboiny Simon auront lieu le 26 juillet dans sa résidence à Mahamasina, suivies de son enterrement à Andranomandevy Bemaneviky Ambanja.