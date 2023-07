La négligence est dangereuse en cette période de vacances

En ce temps de vacances, les enfants sont de plus en plus attirés par des jeux brutaux pour faire passer l’heure. La Gendarmerie nationale avertit les parents à garder un œil sur leurs enfants. Les escalades et les utilisations des objets pointus sont fortement déconseillées. Des médecins et des personnels de la santé ont confirmé ces cas. Il faut faire attention.