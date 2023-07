KARATÉ – Les ministres coachs à la rescousse

Dans le cadre de la préparation des athlètes malgaches aux JIOI de 2023 que Madagascar va organiser du 25 août au 3 septembre à Antananarivo, à vingt-neuf jours de la cérémonie d’ouverture, les karatékas en regroupement à Mada Hôtel By pass ont reçu mardi la visite des deux ministres coaches, le secrétaire d’état chargé des Nouvelles Villes, et le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, venus les encourager et les aider dans leurs préparations. Lors de sa prise de parole, le secrétaire d’état chargé des Nouvelles Villes, Gérard Andriamanohisoa, n’a pas oublié d’encourager les athlètes malgaches car c’est l’honneur de Madagas­car qu’ils vont défendre durant la compétition à domicile. « Nous sommes au courant de votre investissement en préparation de ce grand rendez-vous des JIOI de 2023. Nous sommes venus ici pour apporter notre contribution. Pour vous motiver, des primes seront allouées à ceux qui gagneront des médailles durant la compétition. Les coaches ne seront pas oubliés », confie Gérard Andriamanohisoa. 16 médailles d’or sont à disputer durant la onzième édition des JIOI de 2023 pour la discipline du karaté. Madagascar sera représenté par 23 athlètes dont 9 sont de sexe féminin. Emile Ratefinanahary, président de la Fédération malgache de karaté do n’a pas oublié de remercier les deux ministres coaches. Il a réitéré qu’ « il n’existe qu’une seule Fédéra­tion pour le karaté à Madagascar et toute idée de créer la discorde au sein des athlètes doit être laissée de côté ».