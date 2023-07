JEUX DE SOCIÉTÉ – Alt’Istik avec son nouveau jeu à l’IFM

Au sein de l’Institut français de Madagascar (IFM), la Ludothèque, qui met l’accent sur les loisirs pour les jeunes, organise régulièrement une activité incontournable sur le jeu de société. Chaque mois, les passionnés de jeux sont invités à se retrouver à l’IFM Analakely pour une journée ludique mémorable. Le 26 juillet, une animation spéciale est prévue en collaboration avec l’association Alt’Istik autour du jeu de société intitulé «Mipoly». L’objectif principal est de présenter et de faire découvrir ce tout nouveau jeu, conçu dans le cadre du forum génération égalité et la gamification des outils de sensibilisation sur les genres et le changement climatique. Avec «Mipoly», chaque joueur subit et essaie de survivre face au changement climatique. « L’IFM est ouvert à tous les jeunes désireux de jouer au jeu de société. De plus, pour ceux qui souhaitent se joindre à l’aventure Mipoly plus régulièrement, une séance est prévue ce jour avec un animateur spécial de ce jeu venant de l’association Alt’Istik pour accompagner les joueurs dans cette expérience riche en enseignements », confirme Christelle Ramanandraitsiory, chargée de communication au sein de l’IFM. Au-delà de son aspect ludique, l’IFM s’impose comme un lieu d’épanouissement et d’éducation pour les jeunes. En encourageant les loisirs et la découverte de nouvelles activités, l’IFM aspire à promouvoir une prise de conscience collective sur des sujets essentiels.