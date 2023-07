GOUVERNANCE – Le fonds souverain malagasy recherche son directeur général

Pas à pas. Le Fonds Souverain Malagasy, Société Anonyme (FSMSA), en charge de la gestion du fonds souverain, continue la mise en place des structures de bases sur lesquelles elle va s’appuyer. Justement, en ce moment, un appel d’offres international a été lancé la semaine dernière par l’entité, dans le but de recruter son prochain directeur général. Un cabinet de conseil est engagé à cet effet. À la vue des critères de sélection dans le dossier, le profil du futur directeur général recherché par le FSM serait celui d’une personnalité expérimentée et qualifiée dans le domaine de l’administration d’entreprise. « Minimum 15 ans d’expériences en tant que cadre dirigeant, dont au moins trois ans dans un poste de directeur général ou directeur général adjoint d’entreprise » peut-on lire sur les lignes dudit appel d’offre. Selon le document publié par le cabinet de recrutement, de « fortes capacités managériales et un sens du leadership » figurent parmi les critères requis pour le poste. Après quelques mois de négociations pour la mise sur pied de cette société à participation publique, le conseil d’administration de celle-ci a été formé en août 2022 avec la nomination de sept membres en conseil des ministres. Après la formation du corps de la société, composé de représentants de départements ministériels ainsi que de responsables issus de la Primature, plus des représentants du secteur privé, il ne reste plus qu’à mettre en place la tête de l’organisme. D’après le statut du FSM, le directeur général sera nommé par décret en conseil des ministres après que le conseil d’administration l’ait proposé pour ce poste. Le Fonds Souverain Malagasy a été créé en 2021, à titre de société anonyme à participation publique. L’ossature de ce fonds repose techniquement sur les ressources que l’État ainsi que les Collectivités territoriales décentralisées (CTD) lui transfèrent.