FOOTBALL – COUPE DE LA CAF – Elgeco Plus débute contre Gaborone United

Le tirage au sort de la phase préliminaire de la ligue des champions et de la coupe de la confédération africaine (Caf) a été effectué hier au Caire en égypte. Cinquante-deux clubs du continent, issus de quarante-et-une associations nationales membres de la Caf, ont été tirés lors de la cérémonie d’hier. Elgeco Plus, vainqueur de la coupe de Madagascar de la précédente saison, a été placé dans le pot 3. L’unique club malgache engagé en compétition africaine cette saison affrontera en premier le Gaborone United du Botswana. Le match aller se jouera au Botswana les 18, 19 ou 20 août, tandis que le retour aura lieu une semaine plus tard à Madagascar les 25, 26 ou 27 août. Le Gaborone United compte sept titres de champion national sur onze finales disputées et dix coupes sur douze finales disputées, dans son palmarès. Elgeco plus a enregistré pour sa part deux titres de cham-pion de Madagascar et cinq sacres en coupe. Le vainqueur entre les deux équipes affrontera par la suite le Supersport United FC de l’Afrique du sud. Le match aller est prévu entre le 15 et le 17 septembre et le retour le 29, 30 septembre ou le 1er octobre. Ce club sud-africain a déjà remporté trois fois le titre de cham- pion national et cinq couronnes en coupe.