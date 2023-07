EXAMEN DU BACCALAURÉAT – Des correcteurs constatent un faible niveau des candidats

Les corrections de l’examen du baccalauréat ont commencé hier, dans la province d’Antananarivo. Les premières constatations des correcteurs sont négatives. Le niveau des candidats inscrits à l’examen du baccalauréat, en cette session 2023, serait faible, selon les premières constatations des correcteurs. Beaucoup auraient récolté des notes en-dessous de la moyenne sur les milliers de feuilles de copies corrigées durant le premier jour des corrections. « On va dire que plus de 50% n’ont pas obtenu la moyenne», affirment des correcteurs des épreuves d’Histoire-Géographie, d’Anglais, de Mathématiques, hier. Les sujets étaient pourtant abordables. « Ce sont les candidats qui ne sont pas au niveau », déplore un enseignant d’Histoire et de Géographie. Des enseignants de matières scientifiques estiment que la présence massive de candidats libres a des répercussions sur le résultat de cet examen. « La plupart des feuilles de copies que j’ai corrigées sont celles de candidats de la série A2. Ils n’ont trouvé rien à écrire. Je ne sais pas s’ils ne sont vraiment pas compétents, ou s’il s’agit d’élèves de classe de Première qui voulaient tenter leur chance, sans avoir les compétences nécessaires », déplore un enseignant de Mathématiques. Pour un enseignant syndicaliste, plusieurs problèmes sont à l’origine de la diminution du niveau des élèves. « Tout le monde est responsable. Les enseignants ne sont plus motivés. Ils travaillent sans conviction, à cause de la faible considération de ce corps de métier. Notre environnement de travail est, en outre, à déplorer. Par ailleurs, les jeunes sont de moins en moins concentrés sur les études, à cause de la mondialisation et de l’évolution des nouvelles technologies », continue cette source. Les dirigeants successifs ont tous dit avoir fait de l’éducation leur « priorité ». Les faits montrent que les défis sont encore immenses. Notre système éducatif actuel ne produit que des chômeurs.