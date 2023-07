District de Mitsinjo. Rupture de la digue d’Ambatomahavavy

La digue ou le barrage d’eau à Ambatomahavavy, dans la commune rurale d’Antogomenabevary, district de Mitsinjo a cédé. La rupture s’est déroulée depuis la dernière saison des pluies qui a provoqué le dégât. Une délégation mixte composée des techniciens du ministère des Travaux publics, de l’aménagement du territoire ainsi que de l’agriculture, de l’élevage et du ministère de l’Eau est diligentée sur place depuis hier. Le gouverneur de la région Boeny avec le député élu à Mitsinjo font également partie de cette délégation.

Deux mille hectares de rizières et de terres seront ensevelis et ensablés si la digue ne sera réparée avant la prochaine saison des pluies. C’est dans cette optique que cette descente sur terrain est effectuée d’urgence depuis hier.