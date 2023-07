BASKETBALL – CHAMPIONNAT U14 – L’AS Monfort Amoron’i Mania séduit

Le championnat de Madagascar de basketball de la catégorie U14 filles et garçons entre dans sa quatrième journée de compétition ce jour, sur les terrains de basketball du stade Barea Mahamasina. Après sa première défaite contre Gotham Atsinanana lundi dernier, sur le score de 20-25, les filles de MB2ALL Analamanga ont écrasé SEPA Bongolava sur le score de 40-14. MB2ALL a totalisé, à ce jour, deux victoires contre une défaite et se place provisoirement en tête de la poule A. L’équipe qui se présente comme une révélation de ce championnat national U14 est l’AS Monfort en provenance d’Amoron’i Mania. Avec trois matchs disputés, AS Monfort a enregistré 2 victoires (AS Monfort 33-9 Fandrasa, AS Monfort 27-10 FFPRO BCTM) et une défaite contre BAS Bongolava sur le score de 23-26. Chez les garçons, quelques clubs d’Anala­manga comme le COSFA, le MB2ALL, l’ASSM, l’ASA, le BAS de Bongolava ou l’EBF de Haute Matsiatra commencent à émerger après les trois premières journées. Les huitièmes de finale se joueront ce jeudi.

Quelques résultats du 18 juillet

Filles : Lucadro 38-31 ALSI, Fandrefiala 25-10 BCI 104, JAP Mada 24-21 Ascut, Gotham 27-50 Phoenix, ABBCM 10-20 ASBM, SEPA Bongolava 14-40 MB2ALL, Dunamis 40-26 CBF, FBC 27-24 CRJS, JEA 23-5 ATS, Pintade 31-33 SEPA ABM, AST 24- 21 FFPRO BCTM, BC SJA 15-24 EBF, ASSM 44-22 VEB, AS Monfort 33-9 Fandrasa.