AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT – 73,2 millions d’euros pour l’électrification rurale et la sécurité alimentaire

Apporter un service électrique fiable, durable et abordable aux populations rurales. Tel est l’objectif du projet d’un montant global de 33,2 millions d’euros financé par l’Union européenne et la France à travers l’Agence française de développement, signé lundi. Il vise l’électrification de 130 localités, soit près de 175.000 personnes, dans les régions Androy, Anosy, Menabe, Melaky, et Atsimo Andrefana. Une partie du fonds sera allouée à la subvention des concessionnaires privés opérant essentiellement avec de l’énergie solaire dans ces régions, afin de réduire les tarifs de l’électricité. Des impacts économiques et sociaux sont escomptés de ce projet d’électrification rurale. En parallèle, des activités génératrices de revenus, dont notamment celles portées par des femmes seront également soutenues par ce fonds. Un autre projet dénommé TalakyBe, d’un montant global de 40 millions d’euros sera affecté dans la lutte contre l’insécurité alimentaire par la vulgarisation de pratiques agricoles durables dans la région Anosy. Il concerne 25 communes de la région, notamment dans le développement d’une agriculture diversifiée et adaptée au changement climatique, la préservation et la restauration des paysages forestiers, ainsi que l’émergence d’une offre de services agricoles ciblés, pour renforcer l’adaptation fondée sur les écosystèmes. TalakyBe dispose également d’un volet renforcement de la cohésion sociale et territoriale à travers l’implication des acteurs régionaux et locaux dans l’adaptation au changement climatique.