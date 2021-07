Prise en charge coronavirus – Soutien de l’association des Ivoiriens

Trois bouteilles d’oxygène et d’autres équipements médicaux ont été octroyés au service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier Universitaire de Befelatanana, hier. L’association des Ivoi­riens de Madagascar qui regroupe des ressortissants ivoiriens à Madagascar et dans l’océan Indien a offert un don d’équipement médical et des bouteilles d’oxygène afin d’aider dans la prise en charge des personnes mala­des du coronavirus dans ce service.

« Nous estimons que c’est vraiment important puisque le service des maladies infectieuses est au-devant de la lutte contre le coronavirus », indique Roger Dago, président de l’Association des Ivoiriens de Madagascar (AIM).

La donation est constituée d’oxymètres, des glucomètres, des manomètres ou encore des régulateurs de tension électrique avec des détenteurs.

Ayant fait partie des patients de ce centre hospitalier, le président de l’AIM a tenu à apporter sa contribution dans ce service où il a été pris en charge. « Une telle donation est toujours nécessaire surtout en cette période », indique le Professeur Mamy Randria du service des Mala­dies Infectieuses du CHU Befelatanana.