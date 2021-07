Finances – Le bonheur dans les prêts

Le crédit comme crédo. Suite aux conséquences de la crise sanitaire, ayant décimé les portefeuilles des ménages, des banques primaires leurs offrent des solutions de rechanges. Par des emprunts adaptés et répondant à des besoins spécifiques. Que ce soit pour des fonctionnaires, des salariés, des particuliers et des entreprises. Les formalités à remplir ont été allégées au strict minimum, et des taux d’intérêt en-deçà des « normes habituelles » sont appliqués. Avec une période de remboursement sur le long terme. Des bouées de sauvetage aux gammes sortant des partitions connues. Une contribution nécessaire et utile à la relance économique tant espérée et attendue. Par contre, une autre concurrente a plutôt misé sur les épargnes pour prévoir les jours difficiles.

BNI Madagascar – Extension du Crédit Top Chrono

Une véritable bouffée d’oxygène pour les ménages. « Empruntez aujourd’hui, remboursez dans trois mois ». À travers une accroche claire, BNI Madagascar invite les fonctionnaires et les salariés du secteur privé à aller de l’avant en leur permettant de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions après cette longue période de crise sanitaire. Cela, grâce à la nouvelle campagne Crédit Top chrono qui durera jusqu’au 4 septembre.

Les particuliers attendent de leur banque de l’écoute, de la compréhension et surtout de la réactivité. Lorsqu’ ils sollicitent un crédit, ils espèrent un déblocage rapide au terme d’un processus simple et allégé. Depuis l’année dernière, BNI Madagascar a lancé le Crédit Top Chrono, arrivé à point nommé en pleine période de crise en faveur des agents de l’État en tenant compte de tous ces paramètres. Une initiative qui a fortement plu si l’on considère l’engouement et la satisfaction des clients autour de cette offre. « Aujourd’hui, toujours en guise de solidarité avec les Malagasy, nous avons décidé de reconduire cette campagne en élargissant l’offre aux salariés du secteur privé. Adaptée à un contexte particulièrement compliqué, cette solution bancaire illustre encore une fois la mobilisation de BNI Madagascar en faveur de ses clients. Débloquée en un temps record, comme son nom l’indique, elle a été conçue pour leur apporter une bouffée d’oxygène avec un différé de remboursement de trois mois, un taux exceptionnel de 11,9% et la possibilité d’obtenir jusqu’à 25 000 000 ariary », explique Manoa Rasandinirina, responsable marketing et communication de la banque.

« Avec la fête nationale, les examens scolaires, les différents évènements familiaux, les vacances, ou encore la préparation de la prochaine rentrée …, la période de l’année allant de juin à août est généralement marquée par l’accumulation des dépenses pour les ménages. La flexibilité des conditions de remboursement matérialisée notamment par ce différé de 3 mois et le délai de remboursement allant jusqu’à cinquante sept mois est donc un véritable cadeau pour ceux qui choisissent le Crédit Top Chrono ».

À l’occasion justement de la fête nationale, BNI Madagas­car a associé à cette campagne une « Grande Tombola de l’Indépendance » sur la période du 21 au 30 Juin, ayant fait trois heureux gagnants à l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé au siège de la BNI en présence de la Police des jeux. Ils ont gagné des lots plus à la mesure de leur fidélité.

Société Générale Madagasikara – L’épargne retraite en marche

Épargnez dès aujourd’hui pour votre confort de vie à la retraite. C’est sous cette optique que la Société Générale Madagasikara lance un nouveau produit. « On ne peut pas prédire l’avenir mais on peut toujours l’anticiper. Société Générale Madagasikara conçoit une nouvelle offre qui assure la retraite de sa clientèle. Grâce à cette nouvelle offre « Plan Epargne Retraite », le client pourra profiter d’une retraite tranquille et réaliser encore des projets après cessation de ses activités professionnelles » explique un responsable de cette initiative.

Engagée dans la recherche permanente de la satisfaction de ses clients, Société Générale Madagasikara innove constamment pour offrir des solutions adaptées au cycle de vie de sa clientèle. Ainsi, un nouveau produit s’ajoute au rang, le « Plan Épargne Retraite », une offre qui s’adresse aux particuliers, leur offrant la possibilité de constituer une épargne selon la capacité de chacun durant sa vie active. Et à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, désireuse d’offrir à leurs salariés la possibilité d’accéder à une retraite plus tranquille avec un Plan épargne retraite inclus dans sa politique des relations humaines.

« Avoir un capital suffisant au moment de sa retraite, permet d’apprécier cette période post-vie active et de la vivre plus sereinement. Et pour aborder cette étape avec plus de quiétude, Société Générale Madagasikara a conçu une formule d’épargne retraite qui dispose de multiples privilèges comme un plan de versement accessible, souple et adapté à la capacité d’épargne du client, un versement illimité et non plafonné, une alimentation de manière automatique et régulière, des conditions tarifaires allégées: sans frais de tenue de compte, sans frais de clôture à l’âge de la retraite, un placement exonéré et intérêts nets d’IRCM non soumis à aucun impôt, une possibilité de souscrire à un nouveau contrat PER Individuel après une anticipation, des conditions privilégiées du Compte épargne retraite maintenues après la date de retraite (60 ans) si le client choisit de garder son compte », résume notre interlocuteur.