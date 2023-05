THÉÂTRE – Des lycéens choisissent le théâtre pour sensibiliser d’autres jeunes

« Kolo saina », tel est le thème de la présentation théâtrale qui aura lieu à l’Alliance Française Tananarive Andavamamba, le dimanche 04 juin 2023. D’après Michèle Razafimahay, organisatrice du théâtre.

Le but de cette édition est de sensibiliser les jeunes ainsi que les adultes mais surtout les jeunes sur des sujets tels que l’importance des études, par exemple » Au total, quatre pièces courtes vont être jouées par la troupe théâtrale «Sakaizan’ny Teatra Malagasy», des lycéens issus du Lycée Jean Joseph Rabearivelo ». Les locaux ouvriront à partir de 14 heures et 30 minutes. Les présentations théâtrales dureront en moyenne deux heures et trente minutes. Au jour du spectacle, les trois pièces courtes écrites par les élèves du Lycée Rabearivelo seront présentées avec la langue maternelle, dont « Lova sa Valisoa », « Ilay ondry botry», « Hikajy ny tontoloko aho ». S’y ajoute « Le Lamba», une pièce de théâtre écrite par Mbato Ravaloson. Cette pièce est inspirée du poème du poète mythique Jean Joseph Rabearivelo. « Le Lamba » sera la seule pièce jouée en langue française. Selon l’organisatrice de l’évènement, des messages forts seront évoqués le jour du spectacle. Avec la pièce de théâtre « Lova sa Valisoa», le fond est une incitation des jeunes à bien étudier et également la sensibilisation des parents concernant la scolarisation de leurs enfants. « Ilay ondry botry » serait un moyen pour la compagnie théâtrale d’inciter les jeunes à être forts et autonomes malgré les difficultés. « Hikajy ny tontoloko aho » évoque la préservation de l’environnement peu importe où l’on se trouve. La quatrième pièce « Lamba met l’accent sur la valorisation de la culture malgache, car le « lamba » symbolise une identité culturelle pour les Malagasy. Ne manquez pas ce rendez-vous avec la compagnie théâtrale « Sakaizan’ny Teatra Malagasy » pour apprécier ce genre d’expression culturelle, notamment quand ce sont les jeunes qui en font la promotion.