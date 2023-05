MEURTRE À AMBONDRONA – Quatre personnes dont deux femmes incarcérées

Le verdict est tombé mardi, à la suite du décès d’un étudiant originaire de Mandritsara, survenu le 2 mai, au campus universitaire d’Ambondrona. Le jeune étudiant a été retrouvé pendu à un manguier, dans le fokontany d’Ambon­drona, secteur 2. Quatre personnes- un couple et deux sœurs dont l’une est la petite amie du défunt- ont été placées sous mandat de dépôt à Marofoto. Le couple est le propriétaire de la maison louée par la victime. Une dissension entre l’étudiant et le propriétaire est à l’origine de ce drame. Celui-ci, âgé de 56 ans, jaloux, a accusé la victime d’avoir volé de l’argent chez lui et de sortir avec sa femme. La petite amie de l’étudiant et sa sœur sont également impliquées dans le meurtre, dissimulé sous un suicide. Les membres du fokonolona ont découvert le corps de la victime pendu à un manguier vers 6h 30 du matin, ce jour-là. La corde utilisée était celle du puits de l’habitation de sa petite amie. Des traces de sang ont été retrouvées sur les lieux et des blessures sur sa verge constatées par le médecin du Bureau municipal d’hygiène sociale. Ce dernier a soupçonné une mort suspecte. Mardi, les étudiants originaires de Mandritsara se sont rassemblés devant le tribunal de Mahajanga, dès 7h30 du matin, pour suivre de près le procès. Le président de l’Université de Mahajanga a été également sur place et les lieux ont été fortement sécurisés par les éléments des forces de l’ordre. Le procès a duré plusieurs heures, le verdict est tombé vers 20 heures, alors que la place était déjà désertée par les étudiants.