FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Fosa, Cosfa et Fanalamanga à un pas des demi-finales

Reprise des Play-offs. Quatre matches comptant pour les quarts de finale retour de l’Orange Pro League, auront lieu ce week-end. Trois se dérouleront dans la capitale et sur la côte Ouest. Trois clubs ont assuré leur victoire au match aller. Le leader de la conférence Nord à l’issue de la phase de poule, Fosa Juniors FC, a pris le large en s’imposant par 3 buts à 1 à l’aller face à Disciples FC qui jouait à domicile. Ce dimanche, les Majungais accueilleront devant leur public, sur leur pelouse fraichement rénovée au stade Rabemananjara, le même adversaire. Cosfa recevra, de son côté, en match retour, Mama FC au stade de la CNaPS à Vontovorona, samedi, après sa victoire de 1 à 0 à l’aller. L’AS Fanala­manga qui a défait à domicile par 1 à 0 Elgeco Plus en match aller, fera le déplacement au retour. Elgeco Plus jouera dans son jardin au By-Pass, ce dimanche. L’un des matchs très attendus durant ces quarts de finale, sera le choc CFFA-Ajesaia, un remake de la finale de la précédente édition. Les deux formations se sont neutralisées par deux partout au match aller. Celui du retour sera plus que décisif pour les deux camps ce samedi, au By-pass Stadium.