ÉDUCATION – Résultat catastrophique de l’examen blanc du CEPE

« Mon fils a obtenu une moyenne de six sur vingt, au premier examen blanc du CEPE. Dans sa classe, seul un élève a eu la moyenne requise », témoigne Aline Ravaomalala, mère d’un candidat au CEPE inscrit à Antananarivo, en cette session 2023. Le résultat à l’examen blanc, organisé au niveau des zones d’administration et pédagogique (Zap), la semaine dernière, a été catastrophique, au niveau de plusieurs établissements scolaires. « Seuls 38% des candidats dans notre Zap ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt », livre un responsable d’une Zap dans la circonscription scolaire (Cisco) Antananarivo-ville. Les sujets d’examen n’étaient pourtant pas difficiles, selon des enseignants. « Si on arrive à ce résultat, c’est, en grande partie, à cause des problèmes familiaux. Dans notre établissement, par exemple, pour la plupart, les élèves appartiennent à une famille monoparentale. Ils sont élevés seuls, par leur père ou par leur mère. Ces derniers n’ont pas de temps pour les accompagner dans leurs études. Au contraire, une fois l’école terminée, ils les obligent à les aider dans leurs activités. Les études sont délaissées», témoigne un enseignant de la classe de 7e d’une école primaire publique (Epp) dans la capitale.

Pandémie

D’autres soulignent que les retards d’apprentissage, générés par la pandémie de coronavirus, ne sont pas encore rattrapés. « Ces promotions connaissent malheureusement de grandes lacunes», indique une source. Le faible niveau de certains enseignants, dont la plupart n’a pas suivi la formation requise pour enseigner est avancé par d’autres sources, comme cause du faible niveau des élèves. Comme chaque année, les épreuves de Problèmes, d’Opération et de Français, sont les bêtes noires des candidats. « Il est urgent de faire des rattrapages, si on veut améliorer ce taux de réussite », note un enseignant de cette classe d’examen. Ce dernier avance que sa classe a eu un meilleur résultat, grâce aux cours dispensés aux élèves en dehors des heures de classe. Les candidats ont encore un mois pour se préparer à cet examen.