DONOVAN RAKOTONANAHARY – « Mon école a failli m’empêcher de partir »

Parti aux États-Unis pour suivre une sport-étude, après l’Afrobasket U18 qui s’est joué à Madagascar l’année passée, Landric Donovan Rakotonanahary est revenu à Madagascar pour rejoindre ses coéquipiers en préparation pour la Coupe du monde U19 à Debrecen, en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet. Nous lui avons posé quelques questions à l’occasion d’une conférence de presse à Andraharo chez Canal +.

Que pouvez-vous nous dire sur ces longs mois passés aux États-Unis?

Je suis parti pour poursuivre mes études. Et en tant que joueur de basketball, c’est aussi une occasion pour moi d’approfondir mes connaissances dans cette discipline, donc j’ai combiné les deux. C’était vraiment très instructif car mes études et le basketball me permettent d’acquérir de nouvelles expériences.

Résumez-nous votre emploi du temps quotidien.

Après le réveil matinal à 5h30, je pratique un réveil musculaire et je pars à l’entrainement. Je m’entraine seul, puis avec mes amis de l’école car je réside dans l’enceinte de l’établissement. Après l’entrainement, nous déjeunons puis nous nous préparons pour aller étudier. Après les cours dans l’après-midi, nous rentrons et nous mangeons avant de nous entrainer. Nous nous entraînons trois fois par jour.

Par rapport à Madagas­car, comment se pratique le basketball aux USA?

C’est tout à fait différent de ce que nous pratiquons à Madagascar. Même le maniement de la balle est tout autre. C’est quelque chose d’innée pour eux. Le niveau est très relevé et regarder leur façon de jouer vous motive à relever le niveau de votre jeu.

Que manque-t-il au basketball malgache par rapport à ce que vous avez vu aux États-Unis?

C’est la base. Il faut retourner à la base, c’est-à-dire à toutes les techniques fondamentales du basketball.

Parlez-nous un peu de la Coupe du monde en Hongrie dans deux mois à laquelle vous allez participer avec les Ankoay U19?

Ce sera une grande opportunité pour les jeunes malgaches, surtout pour nous qui irons là-bas. Mon école a failli m’empêcher de rejoindre Madagascar, mais mon coach m’a libéré tout de suite en me disant que ce sera une occasion pour moi de me révéler aux yeux du monde entier et il m’a dit de bien en profiter et au maximum.

Les Ankoay vont affronter les Américains en ouverture, quelle est la chance de Madagascar?

Nous irons en Hongrie pour faire quelque chose et montrer ce que nous savons faire avec nos moyens du bord et nous verrons.

Et votre avenir en NBA

Jouer en NBA est le rêve et l’objectif de tout joueur de basketball. On y travaille et on est sur la bonne voie.