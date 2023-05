DIANA – Reconnaissance aux enseignants méritants

C’est au tour de la ministre de l’Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, de remettre aux deux-cent-neuf vacataires de la 9e vague leurs certificats de travail. Une récompense aux efforts accomplis par ces enseignants dans leur travail.

La journée d’hier fut exceptionnelle pour la ville d’Antsiranana, car après Mahajanga et la région Sava, le ministre de l’éducation nationale Marie Michelle Sahondrarimalala ,qui a la conviction de sortir la capitale pour constater de visu la réalité dans les régions, a mis le cap sur la capitale du Nord pour assister à la cérémonie solennelle de distribution des contrats de travail aux deux cent neuf enseignants de la 9e vague , issus de tous les districts de la région Diana. Les Antsiranais ont accueilli cette occasion avec joie et enthousiasme car tôt le matin, la grande famille de l’éducation nationale s’est donné rendez-vous dans le gymnase couvert, cette fois-ci plein à craquer. La cérémonie a été honorée par les autorités civiles et militaires de la région, conduites par le secrétaire général du gouvernorat Anglo Tilahizandry, qui représentait le gouverneur. Mention particulière pour la présence du vice-président de l’assemblée nationale Jocelyne Rahelihanta qui a accompagné le ministre dans la région de Sava. Ainsi, cet évènement a été organisé pour sensibiliser tout le monde que les enseignants ont une place dans la société, car l’éducation est le seul moyen d’avancer le développement du pays. Les cinq circonscriptions scolaires de la région y ont été représentées, se relayant pour défiler, danser et apporter les produits du terroir devant la tribune officielle. Cela a également été confirmé par les danses traditionnelles présentées par les élèves du lycée Zafy Albert ou lycée mixte. Pour le ministère de l’éducation nationale, la délivrance de ces contrats n’est pas le fruit d’un hasard, mais il y a une raison, car ces enseignants ont bien fait leur travail. Cela a été prouvé par la capacité d’un élève du lycée Mixte qui a prononcé un discours en anglais éclairant l’importance de l’éducation. Au cours de son allocution, la ministre de l’éducation nationale a rappelé que ce projet répondait aux objectifs du président de la République pour renforcer l’éducation à Madagascar.

Critiques acerbes

Elle a saisi l’occasion pour expliquer que certes les contrats auraient pu être distribués, par silence, dans les établissements respectifs, mais le moment est venu maintenant de redonner dignité et valeur à ces enseignants, notamment ceux qui ont reçu des contrats de travail. Cela pour répondre aux critiques acerbes véhiculées par certains qui pensent que la cérémonie n’a pas eu d’importance. «Ces enseignants méritent d’être embauchés comme fonctionnaires car ils remplissent les critères et les exigences y afférents. Certains ont même travaillé pendant plus de dix ans avant l’acquisition de ce contrat », a-t-elle affirmé, tout en les bénissant à bien accomplir leurs devoirs et responsabilités envers la nation. Le ministre a aussi saisi cette occasion pour souligner les grands efforts déployés par le gouvernement dirigé par le président Andry Rajoelina dans le domaine de l’éducation. Elle a déclaré que 31 500 enseignants ont déjà bénéficié de leurs contrats durant ces trois dernières années. Elle n’a pas non plus oublié de mentionner les nombreuses infrastructures construites à travers l’île, les kits scolaires, les manuels scolaires offerts pour pallier les difficultés des parents… En ce qui concerne les postes budgétaires, le ministère de l’éducation est gâté par rapport à d’autres ministères dont certains n’en ont reçu aucun. Marie Michelle Sahondrarimalala a terminé son discours par un message adressé à ceux qui ont eu ces privilèges, de faire leur travail avec sincérité, joie et pureté parce qu’ils ont choisi d’enseigner, ce qui signifie qu’ils sont censés transmettre la connaissance et la sagesse aux étudiants. « Que votre pureté soit digne de cette blouse blanche durant l’accomplissement de vos devoirs» a-t-elle évoqué. De la même manière, son message s’est adressé également aux élèves, leur demandant de respecter et de valoriser les enseignants non pas de les faire souffrir. Après la cérémonie, le ministre de l’éducation nationale a aussi procédé à la distribution des cinq cent six bicyclettes au profit des enseignants et élèves méritants, tant du privé que du public.