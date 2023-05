CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE – Signature des contrats du projet volobe ce jour

La fin d’une longue attente. Les contrats qui devront marquer le lancement de la phase de construction de la centrale hydroélectrique de Volobe seront signés ce jour, à Iavoloha. Il s’agit normalement du contrat de mise en concession du site de production au promoteur du projet et du contrat d’achat de la future production par la Jirama. Ce dernier devra comprendre, entre autres, le prix d’achat du kilowattheure, un des points de blocage de l’avancement de ce projet énergétique. Les parties engagées seront l’Etat malgache à travers le ministère de l’Energie et des hydrocarbures, la Jirama et le représentant du consortium Compagnie générale d’hydroélectricité de Volobe (CGHV), en présence probablement du chef de l’État. Cette signature est l’aboutissement d’une longue période de négociations qui dure depuis sept ans. C’était en 2016 que le mémorandum d’entente entre CGHV et l’Etat malgache avait été signé mais l’avènement d’un nouveau régime en 2019 avait relancé les négociations qui ont duré jusqu’à aujourd’hui. En tout cas, le projet Volobe qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Toamasina est très attendu aussi bien par Toamasina qu’Antananarivo. Le site situé sur la rivière Ivondro aura une capacité de production de 120 mégawatts. La consommation pour Toamasina avoisine les 40 MW et le reste pourra alors être transporté jusqu’à Antananarivo via une nouvelle ligne à haute tension qui sera construite par le projet Prirtem.