BASKETBALL-COUPE DU MONDE – Canal + diffusera toutes les rencontres des Ankoay

Rendez-vous sur « Canal Évènement ». Tous les matchs de l’équipe nationale malgache, d’une part les Ankoay seniors hommes de 3×3, et d’autre part, les Ankoay U19 hommes de 5×5 seront diffusés intégralement par Canal + Madagascar. C’est la bonne nouvelle que Canal + Madagascar, représenté par son directeur général, Onjatiana Razafindrakoto, entourée des représentants de la Fédération malgache du basketball, a annoncée hier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à son siège, dans la zone Galaxy à Andraharo. « Afin de soutenir les deux équipes nationales Ankoay et permettre à tous les Malgaches de suivre leurs matchs, l’intégralité des matchs des Ankoay ainsi que les phases finales de la Coupe du monde du basketball 3×3 à Vienne, du 30 mai au 5 juin, et la Coupe du monde U19 masculin de 5×5 à Debrecen, en Hongrie du 24 juin au 2 juillet seront diffusés sur Canal Évènement, chaine 19 », confie –t-elle. Profitant de l’occasion, Onjatiana Razafindrakoto a annoncé avec joie et fierté que Canal + a renouvelé son partenariat avec la FMBB en tant que sponsor Gold.

Au grand complet

Tsimbina Andrianaivo, président de la commission Marketing et partenariat auprès de la FMBB, représentant celle-ci, a tenu à remercier Canal + de son soutien car, sans la diffusion, il est impossible pour la majorité des supporteurs des deux équipes nationales de suivre leur prestation durant la coupe du monde. « Nous sommes prêts et nous ne comptons pas faire de la simple configuration », confie Tsimbina Andrianaivo. Pour rappel, les quatre garçons qui forment l’équipe nationale Ankoay 3×3 sont à cinq jours du début de leur Coupe du monde. Ils sont en pleine préparation à Novi Sad en Serbie, jusqu’à dimanche, avant de rejoindre le camp de base à Vienne pour la joute mondiale. Donovan Rakotonanahary qui vient d’arriver des États-Unis, ce weekend, a déjà intégré l’équipe nationale Ankoay U19. « Les Américains ne sont pas imbattables. D’autres adversaires sont aussi forts, mais nous connaissons comment aborder les matchs suivant les consignes du coach et nous sommes prêts pour relever le défi », conclut Donovan Rakotonanahary. Les membres de l’équipe nationale Ankoay U19 seront au grand complet dans les prochains jours selon l’explication du coach Mémé ou Aimé Alain Marcel Randria.