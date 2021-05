« Un jour, un artiste » – Ariry Andriamoratsiresy expose l’éclectisme de ses pairs

Un événement chargé d’émotions, et resplendissant de poésie, « Un jour, un artiste » par Ariry Andriamoratsiresy conquiert dans sa présentation

Les retrouvailles avec l’illustre chorégraphe et danseur contemporain Ariry Andriamoratsiresy furent enchanteresses samedi. Exclusivement sur la page facebook de l’Institut français de Madagascar (IFM) le 22 mai, on s’est ainsi retrouvé pour profiter d’un concept artistique unique en ode à la créativité et au talent de toute une communauté de créateurs talentueux.

Avec évidemment comme fer de lance l’illustre Ariry Andriamoratsiresy, fondateur de la tout aussi renommée compagnie de danse Rary et pionnier de la danse contemporaine à Madagascar depuis plus d’un quart de siècle, « Un jour, Un artiste » nous a ouvert ses portes virtuellement. Cette fois-ci, bien au delà d’une simple rétrospective sur la riche carrière de l’ artiste lui-même, on s’est surtout plu à revisiter à ses côtés l’excellence d’une jeune génération d’artistes qu’il affectionne et pour qui il voue une grande admiration. Durant cette journée du samedi, l’ événement s’est découvert en six actes ou plutôt six vidéos à apprécier sans aucune modération. Conciliant simplicité et efficacité, Ariry Andriamoratsiresy nous a introduits devant une pléthore d’artistes, allant de danseurs et chorégraphes, au slameur, en passant par deux comédiennes de théâtre émérites.

Une fierté

Telles les prémices d’un grand spectacle teinté d’éclectisme et de savoir-faire, le tout porté par une mise en scène particulière, dont Ariry Andriamoratsiresy est le seul à en avoir le secret, « Un jour, Un artiste » a séduit par son côté abstrait. En rythme, porté par une énergie propre à cette jeune génération qu’il a adoubée et dont il est très fier, la journée a débuté par un atelier de percussions exclusif. Folam-batana et Vatam-peo s’expose en premier. S’ensuivit une représentation en plusieurs actes de la pièce Ôseanika. Le focus sur quatre jeunes chorégraphes à travers une vidéo réalisée par Heryzo Ralaindimby fut également inédit. Le slameur Rado Ravalison avec « Là-bas dans le B.K », quant à lui nous a livré une introspection de la vie citadine dans les bas quartiers à travers ses mots et sa poésie. Telle une ode à la vie, à l’enfance, la Compagnie Miangaly Théâtre se découvrent ensuite avec la pièce de théâtre intitulée « Rêve – Road». Enfin, « Alatsinainy maraina », a clos la journée vers 19 heures.