Covid-19 – Le respect des gestes barrières laisse à désirer

Sauf en présence des forces de l’ordre, le port de masques de protection n’est plus d’actualité pour certaines personnes. Dans des quartiers éloignés du centre ville comme Andraisoro, 67 ha, les gestes barrières comme le port de masque ou encore la distanciation sociale ne sont plus respectés. Les masques sont souvent mal portés, portés sous le menton et le nez sans protection. « Lorsque je prends un escalier, je suis obligé d’enlever le masque. Je suis très vite essoufflé», témoigne Rivo, un père de famille.

Dans certains fokontany, la sensibilisation a été plus ou moins délaissée. « Les gens ne respectent les gestes barrières. Dans les marchés, ils oublient complètement cette mesure de protection », explique un responsable de fokontany dans la capitale. Pour les médecins, malgré l’existence des vaccins ou encore d’autres moyens de se prémunir de cette maladie, les gestes barrières restent importants notamment pour les personnes vulnérables. Le risque de rebond n’est pas à exclure, c’est pourquoi il est important de respecter les gestes barrières.